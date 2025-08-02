MLB》交易傳聞充斥整季 馬林魚塞揚「魚王」：這真的很煎熬...

阿爾坎塔拉。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟交易大限已截止，今年持續傳出交易傳聞的馬林魚塞揚名投「魚王」阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara），最終將留在母隊持續貢獻，而他也坦言，昨天交易大限的截止日是他球員生涯最難熬的一天。

現今29歲的阿爾坎塔拉，生涯8個大聯盟賽季只效力馬林魚一隊，並在2022年繳出生涯最優異的表現，以聯盟最多的的投球局數228.2局以及6次的完投，成為隊史首位拿下塞揚獎殊榮的選手。

請繼續往下閱讀...

然而他在前年因進行手肘韌帶置換手術（Tommy John Surgery，俗稱TJ手術）導致去年整季報銷，今年重返賽場僅繳出6勝9敗、防禦率6.36的成績，離巔峰時期還有不小的差距，甚至今年21場出賽只有1場有丟滿7局，而上一次進入季後賽已要回溯到2020年縮水賽季的馬林魚，今年賽季也充斥著阿爾坎塔拉交易傳聞，來換取潛力新秀，不過最終「魚王」還是持續待在母隊效力。

昨日是大聯盟交易大限的最後一天，阿爾坎塔拉也透露，當天他幾乎整天坐在電視前與家人們收看棒球的節目，並持續查看他的手機看他是否真的被交易出去。「天哪這真的很煎熬，每當我從手機上看到我的名字，我都以為我要離開了。」

「魚王」也坦言，當初在不知道能否於馬林魚結束今年球季的情況下，心理的建設也有所改面，「不管你身在何處，每次一拿起手機就從新聞媒體上看到你的名字，其實內心都滿複雜的，但你不能夠想太多，只需要專心在你能做到的事情上就好。我只是來球場比賽，如果真的發生什麼事，那就讓它發生吧。」

馬林魚在截止日所做的唯一一筆交易，就是將已為球隊效力6個賽季的右外野手桑契斯（Jesús Sánchez）送給太空人，換取右投手古斯托（Ryan Gusto）以及內野手賈沃斯基（Chase Jaworsky）、外野手瓦倫西亞（Esmil Valencia）兩位新秀，而在美國時間29日球團也送走捕手福特斯（Nick Fortes），向光芒換來小聯盟選手艾齊爾（Matthew Etzel）。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法