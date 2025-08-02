NBA》國王送出孟克想「先簽後換」庫明加 勇士因1條件破局

庫明加。（資料照，美聯社）

〔體育中心／ 綜合報導〕勇士22歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）與球團談約陷入僵局，據《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）報導，國王曾向勇士提出「先簽後換」的交易案，但卻遭勇士拒絕。

阿米克報導指出，國王所提出的方案是，先開出3年6300萬美元的合約，之後再送出26歲砍將孟克（Malik Monk）以及一枚有樂透保護條款的2030年首輪選秀權給勇士。不過，勇士希望該首輪選秀權是無保護條款的，雙方因此在談判上陷入僵局。

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此外，太陽也曾向庫明加提出一份4年近9000萬美元的合約提議，但太陽與勇士之間的談判也沒有任何進展，因為勇士對太陽能提供的交易包裹毫無興趣。

作為受限自由球員的庫明加，曾拒絕勇士提供的2年4500萬美元的合約，該合約第2年為球隊選擇權。他目前有時間考慮是否接受勇士開出的1年790萬美元的合格報價，期限到美國時間10月1日截止。

孟克上季打出生涯代表作，出賽65場有45場為先發，場均繳出17.2分、5.6助攻和3.8籃板，上述數據皆是生涯單季新高。

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