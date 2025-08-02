MLB》陷涉賭風波！守護者終結者等2人 傳休息室置物歸被清空了

克拉賽。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕守護者明星終結者克拉賽（Emmanuel Clase）、右投L.歐提茲（Luis L. Ortiz）陷入涉賭風波，被放進限制名單，大聯盟也展開調查。根據《The Athletic》記者梅塞爾（Zack Meisel）指出，克拉賽和L.歐提茲在休息室的置物櫃已經被清空。

現年26歲的L.歐提茲是在美國時間7月3日被放進限制名單，這位右投本季先發16場，戰績4勝9敗、防禦率4.36。

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而現年27歲的克拉賽是當今大聯盟最好的守護神之一，這位三屆美聯救援王本季出賽48場，戰績5勝3敗、防禦率3.23，有24次救援成功。但克拉賽傳出涉賭，因此在7月28日被放進限制名單。

目前傳出這兩人是在6月份的比賽中，在某個半局開始所投的滑球，都偏離好球帶。有些賭博網站允許賭客針對每個打席的第一球進行下注。

克拉賽和L.歐提茲兩人都因涉賭遭到大聯盟官方調查，如果最終被認定有罪，可能將面臨終身禁賽，兩人的大聯盟生涯也將告終。

The lockers for Emmanuel Clase and Luis Ortiz have been cleared out in the Guardians’ clubhouse. — Zack Meisel （@ZackMeisel） August 1, 2025

L.歐提茲。（資料照，法新社）

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