MLB》陷涉賭風波！守護者終結者等2人 傳休息室置物歸被清空了

〔體育中心/綜合報導〕守護者明星終結者克拉賽(Emmanuel Clase)、右投L.歐提茲(Luis L. Ortiz)陷入涉賭風波,被放進限制名單,大聯盟也展開調查。根據《The Athletic》記者梅塞爾(Zack Meisel)指出,克拉賽和L.歐提茲在休息室的置物櫃已經被清空。

現年26歲的L.歐提茲是在美國時間7月3日被放進限制名單,這位右投本季先發16場,戰績4勝9敗、防禦率4.36。

而現年27歲的克拉賽是當今大聯盟最好的守護神之一,這位三屆美聯救援王本季出賽48場,戰績5勝3敗、防禦率3.23,有24次救援成功。但克拉賽傳出涉賭,因此在7月28日被放進限制名單。

目前傳出這兩人是在6月份的比賽中,在某個半局開始所投的滑球,都偏離好球帶。有些賭博網站允許賭客針對每個打席的第一球進行下注。

克拉賽和L.歐提茲兩人都因涉賭遭到大聯盟官方調查,如果最終被認定有罪,可能將面臨終身禁賽,兩人的大聯盟生涯也將告終。

