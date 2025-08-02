MLB》大谷翔平跑出雙安終結低潮 克蕭6局無失分封鎖光芒奪勝

大谷翔平單場跑出雙安。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今起在客場與光芒進行3連戰，大谷翔平單場雙安終結小低潮，MVP強打佛里曼（Freddie Freeman）連兩場開轟，單場貢獻3打點，再加上37歲三屆塞揚神獸克蕭（Clayton Kershaw）繳出6局無失分的優質先發，道奇終場以5：0完封光芒。

道奇首局就率先動攻勢，大谷翔平首打席選到四壞球保送，下一棒明星捕手史密斯（Will Smith）擊出中外野二壘安打，MVP強打佛里曼也一棒掃出清壘的右外野二壘安打，一舉灌進2分。大谷翔平在3局上第2打席擊出二壘滾地球，光芒二壘手洛爾（Brandon Lowe）為了閃躲斷棒未能及時接球刺殺，讓大谷跑出內野安打，終結近10打數無安打、吞5K的小低潮。

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大谷翔平。（法新社）

道奇4局上攻勢再起，大物三壘手弗里蘭（Alex Freeland）在一二壘有人敲安建功，打回大聯盟生涯首打點，貝茲（Mookie Betts）則是補上高飛犧牲打，進帳第4分。大谷該局擊出強勁滾地球雖遭洛爾擋下，但仍連兩打席跑出內野安打。

佛里曼第5局開砲，敲出右外野陽春砲，連續兩場開轟，本季第12轟出爐，這一轟擊球初速為111.2英哩，飛行距離為376英呎，道奇取得5：0領先。26歲光芒右投巴茲（Shane Baz）此役主投5局飆8K失5分，防禦率漲至4.79。

道奇37歲三屆塞揚神獸克蕭表現亮眼，繳出6局無失分的優質先發，被敲出5支安打，另有3次三振，沒有投出任何保送，防禦率降至3.29。

道奇推出羅布列斯基（Justin Wrobleski）守下最後3局飆出5K無失分，拿下本季第1場救援成功，道奇終場以5：0完封光芒，克蕭收下本季第5勝，生涯累積217勝；巴茲則是苦吞本季第8敗。

大谷翔平此役4打數擊出2支安打，跑回1分，本季累積101得分，吞下2次三振，打擊率升至0.271，OPS為0.980。

克蕭。（法新社）

佛里曼。（法新社）

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