MLB》前塞揚強投繳7局好投 巨人延長賽擊退大都會中止6連敗

雷伊今日先發主投7局僅失1分，可惜因牛棚放火無緣奪勝。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日作客大都會主場的巨人，掛帥主投的前塞揚強投雷伊（Robbie Ray）投出7局僅失1分的好投，最終雙方打進延長加賽，靠著史密斯（Dominic Smith）敲出關鍵超前安，幫助球隊以4：3收下勝利，中止近期慘澹的6連敗。

雷伊今日投球表現十分出色，前4局都未讓對手擊出安打，直到5局下半才被文托斯（Mark Vientos）敲安，而前面6局皆力保不失的他，7局下半雖然面對首名打者阿隆索（Pete Alonso）挨了一發中外野方向的陽春砲，不過最後仍順利將失分降到最低，也完成今日的先發任務。

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打擊部分，巨人在2局上半靠著佛羅雷斯（Wilmer Flores）與施密特（Casey Schmitt）的接連安打，以及李政厚的滾地球攻下2分先馳得點，7局上輪到李政厚與貝利（Patrick Bailey）的串聯再下一城，給予雷伊火力支援。

然而8局下半啟用牛棚換上盧切斯（Joey Lucchesi）卻狀況不穩，雖然先是順利抓到1出局，但隨後投出保送後又被林多（Francisco Lindor）與索托（Juan Soto）敲出安打追回1分，即便緊急更換新同學布托（José Buttó）上來面對老東家，但還是被阿隆索擊成高飛犧牲打追平比數，瑞伊的勝投也飛走。

雙方正規9局結束仍平手，比賽進入延長加賽，10局上半史密斯突破大都會守護神狄亞茲（Edwin Díaz），敲出安打攻下超前分，下個半局巨人派出羅德里奎茲（Randy Rodríguez）關門，卻一度讓局面形成滿壘，所幸最後面對莫里西歐（Ronny Mauricio）投出再見三振收下救援成功，幫助球隊拿下勝利。

本場用了102球完成7局的雷伊，僅被敲出4支安打失掉1分，送出6次的三振與1次保送，防禦率從賽前的2.93降至2.85，持續在今年繳出非常優異的表現，可惜最後無緣奪勝。

明日台灣時間凌晨4點10分，雙方將迎來系列賽第2場賽事，巨人掛帥主投的是來自台灣的好手鄧愷威，強碰大都會日籍強投千賀滉大，迎來大聯盟生涯的初先發。

Dom Smith gets the go-ahead RBI pic.twitter.com/TNgUronlnK — SF Giants on NBCS （@NBCSGiants） August 2, 2025

鄧愷威。（資料照，美聯社）

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