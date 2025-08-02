MLB》慘！洋基3名新同學狂失9分、遭馬林魚再見安 中止3連勝

馬林魚A.拉米瑞茲再見安打，並與隊友慶祝勝利。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天牛棚大放火，第7局洋基新同學柏德（Jake Bird）、貝納（David Bednar）合計失掉6分，洋基雖然一度以12比10超前，但9局下洋基新隊友多法爾（Camilo Doval）連掉3分，包含馬林魚新星A.拉米瑞茲（Agustin Ramirez）再見內野安打，讓洋基最終在客場以12比13輸球，條紋軍中止近期的3連勝。

洋基第4局靠「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）三分砲先馳得點，第5局多明格茲（Jasson Dominguez）、貝林傑（Cody Bellinger）各敲適時安，單局再拿3分，取得6比0領先。馬林魚打線5局下靠薩諾哈（Javier Sanoja）兩分砲追分，接著L.希克斯（Liam Hicks）適時安，讓馬林魚單局進帳4分。

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馬林魚球星史陶爾斯。（路透）

洋基7局上靠葛里遜（Trent Grisham）的三分砲，把比分擴大至9比4。但剛從洛磯轉戰洋基的柏德7局下登板不穩，遭馬林魚球星史陶爾斯（Kyle Stowers）敲滿貫砲。洋基緊急換剛從海盜來的明星後援貝納，未料一上場就被馬林魚打者薩諾哈（Javier Sanoja）敲陽春砲，接著被A.拉米瑞茲敲適時安，讓馬林魚單局灌進6分、並以10比9超前比數。

8局上洋基新星沃爾普（Anthony Volpe）敲陽春砲助洋基追成10比10平手。9局上洋基快腿卡巴列羅（José Caballero）代跑先盜上二壘，接著麥馬翰（Ryan McMahon）敲適時安、沃爾普關鍵長打，條紋軍單局拿2分超前比數。

洋基沃爾普。（美聯社）

洋基第9局下派上從巨人隊換來的火球終結者多法爾，1出局後被敲安、丟保送，讓馬林魚攻佔一、二壘，接著馬林魚打者愛德華茲（Xavier Edwards）敲右外野安打，加上剛上來守備的洋基右外野手卡巴列羅發生要命守備失誤，讓馬林魚連拿2分追平比數、並持續攻佔三壘。接著A.拉米瑞茲敲捕手前軟弱滾地球形成再見內野安打，讓馬林魚逆轉贏球。

洋基明星左投羅冬（Carlos Rodon）主投4.2局失4分，賞9次三振、丟4次保送。柏德0.1局失4分，貝納1.2局失2分。多法爾0.1局失3分（1分自責），吞本季第3敗、同時也是今年第5次砸鍋。

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洋基沃爾普。（路透）

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