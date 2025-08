MLB》慘！洋基3名新同學狂失9分、遭馬林魚再見安 中止3連勝

馬林魚A.拉米瑞茲再見安打,並與隊友慶祝勝利。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕洋基今天牛棚大放火,第7局洋基新同學柏德(Jake Bird)、貝納(David Bednar)合計失掉6分,洋基雖然一度以12比10超前,但9局下洋基新隊友多法爾(Camilo Doval)連掉3分,包含馬林魚新星A.拉米瑞茲(Agustin Ramirez)再見內野安打,讓洋基最終在客場以12比13輸球,條紋軍中止近期的3連勝。

洋基第4局靠「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)三分砲先馳得點,第5局多明格茲(Jasson Dominguez)、貝林傑(Cody Bellinger)各敲適時安,單局再拿3分,取得6比0領先。馬林魚打線5局下靠薩諾哈(Javier Sanoja)兩分砲追分,接著L.希克斯(Liam Hicks)適時安,讓馬林魚單局進帳4分。

馬林魚球星史陶爾斯。(路透)

洋基7局上靠葛里遜(Trent Grisham)的三分砲,把比分擴大至9比4。但剛從洛磯轉戰洋基的柏德7局下登板不穩,遭馬林魚球星史陶爾斯(Kyle Stowers)敲滿貫砲。洋基緊急換剛從海盜來的明星後援貝納,未料一上場就被馬林魚打者薩諾哈(Javier Sanoja)敲陽春砲,接著被A.拉米瑞茲敲適時安,讓馬林魚單局灌進6分、並以10比9超前比數。

8局上洋基新星沃爾普(Anthony Volpe)敲陽春砲助洋基追成10比10平手。9局上洋基快腿卡巴列羅(José Caballero)代跑先盜上二壘,接著麥馬翰(Ryan McMahon)敲適時安、沃爾普關鍵長打,條紋軍單局拿2分超前比數。

洋基沃爾普。(美聯社)

洋基第9局下派上從巨人隊換來的火球終結者多法爾,1出局後被敲安、丟保送,讓馬林魚攻佔一、二壘,接著馬林魚打者愛德華茲(Xavier Edwards)敲右外野安打,加上剛上來守備的洋基右外野手卡巴列羅發生要命守備失誤,讓馬林魚連拿2分追平比數、並持續攻佔三壘。接著A.拉米瑞茲敲捕手前軟弱滾地球形成再見內野安打,讓馬林魚逆轉贏球。

洋基明星左投羅冬(Carlos Rodon)主投4.2局失4分,賞9次三振、丟4次保送。柏德0.1局失4分,貝納1.2局失2分。多法爾0.1局失3分(1分自責),吞本季第3敗、同時也是今年第5次砸鍋。

