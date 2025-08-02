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高球》英國公開賽次輪 徐薇淩並列19和曾雅妮攜手晉級

2025/08/02 09:53

徐薇淩。（資料照，法新社）徐薇淩。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕總獎金950萬美元（約2.8億台幣）的LPGA英國公開賽今進行第2回合，台灣女將徐薇淩繳出72桿，以總桿143桿並列第19，曾雅妮則揮出73桿，以總桿145桿並列第35，兩人順利晉級週末決賽。

今年英國公開賽在威爾斯的皇家波斯科高爾夫俱樂部舉行，台灣共有3名女將參戰，包含曾雅妮、徐薇淩和錢珮芸，要角逐142.5萬美元（約4229萬台幣）的冠軍獎金。

徐薇淩本季最佳成績為休普萊特LPGA菁英賽的並列第5，也曾在今年另一場大賽KPMG女子PGA錦標賽獲得並列第10，表現穩定。這週轉戰英國公開賽，她在前一輪繳出71桿，今天則是抓4鳥、吞下4柏忌，以72桿繳卡，暫居並列第19。

曾雅妮曾於2010、2011年在英國公開賽封后，這次回到熟悉戰場，妮妮也盼能發揮近期訓練成果。她在第1回合繳出72桿，今天則是抓下4鳥吞5柏忌，以73桿繳卡，並以總桿145桿並列第35名，這是她自2017年後，再度於LPGA大賽中晉級週末決賽。

另一名台灣女將錢珮芸今天繳出75桿，以總桿152桿無緣晉級；領先選手方面，日本女將山下美夢有今天繳出65桿，以總桿133桿獨居第1，並握有3桿優勢。

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