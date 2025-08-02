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MLB》重回太空人生涯首次守三壘 柯瑞亞：感覺從沒離開過

2025/08/02 11:07

柯瑞亞。（美聯社）柯瑞亞。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕曾3度入選明星賽的大聯盟球星柯瑞亞（Carlos Correa）被雙城交易至老東家太空人，回到生涯的起點，柯瑞亞今天賽前受訪表示：「感覺就像我從來沒離開過。」

30歲的柯瑞亞於2012年選秀中以狀元身份被太空人選中，2015年登上大聯盟，該年也拿下美聯新人王，2021年勇奪生涯首座金手套獎，季後轉戰雙城，生涯在太空人累積752場出賽，敲出133轟、489分點，2017年曾助隊奪下世界大賽冠軍。

儘管柯瑞亞轉戰雙城，但他一直在休士頓保有住所，已居住超過十年。他在當地堪稱是傳奇球星，他的回歸讓球迷紛紛從衣櫃中翻出塵封已久的1號球衣。

對於重返太空人，柯瑞亞坦言，自己從沒想過會有機會回來，這一切真的太不真實了，當事情開始發展時，自己和雙城球團一直保持聯繫，等到交易真的成真，立刻打給老婆，那一刻才開始真正感受到這一切。

昔日隊友對他的回歸也感到無比開心，尤其是並肩作戰多年的明星二壘手艾圖維（Jose Altuve），他透露，一看到社群媒體上柯瑞亞將回歸太空人的消息，就立刻傳簡訊給他，「他是個很棒的領袖，能讓更衣室氣氛變得更好，他對棒球充滿熱情，非常聰明，也能幫助其他球員進步。」

太空人這次在交易截止日前除了交易來柯瑞亞，另外補進桑契斯（Jesús Sánchez），以及烏里耶斯（Ramón Urías），一舉補強球隊火力與板凳深度。

太空人今天在客場出戰紅襪，柯瑞亞擔任球隊第4棒，生涯首度在大聯盟守三壘，之後也移防至游擊防區，回歸首戰4打數無安打，另外吞下1次三振，打擊率降至0.264。兩隊此役纏鬥10局才分出勝負，紅襪大物新秀安東尼（Roman Anthony）10局下敲出生涯首支再見安打，幫助紅襪終場以2：1險勝太空人，近期拉出一波3連勝。

MLB》重回太空人生涯首次守三壘 柯瑞亞：感覺從沒離開過柯瑞亞（右）。（歐新社）

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