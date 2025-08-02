高球》等了8年再於LPGA大賽晉級 曾雅妮感動：對高球又愛又恨

曾雅妮。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕總獎金950萬美元（約2.8億台幣）的LPGA英國公開賽今進行第2回合，台灣「微笑球后」曾雅妮揮出73桿，以總桿145桿並列第35名，順利晉級，這是她自2017年英國公開賽後，再度打進大賽決賽，而她前次在LPGA賽事晉級為2018年在台灣舉行的裙襬搖搖LPGA錦標賽。

生涯拿下15座LPGA冠軍的曾雅妮，過去曾於2010、2011年在英國公開賽封后，但之後陷入低潮也受到傷勢所擾，成績一直不太理想，她並未放棄，歷經髖關節手術後又重返LPGA賽場，力求東山再起。

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曾雅妮這週在英國公開賽第1回合揮出72桿，今天則是抓了4鳥、吞5柏忌，繳出73桿。提到今天表現，妮妮說：「最後一洞我開球有點開太快，導致吞下柏忌，不然這一洞是有機會抓博蒂的，但很開心我還是能打進週末決賽，明天可以打得更享受、更自在一點。」

歷經傷勢、低潮後又重返LPGA大賽舞台，曾雅妮說：「這就像一場夢，這裡的球場是我很喜歡的濱海球場，在這裡打球充滿想像力！」即便因場地條件不好，讓她打得有點慢，但她仍為自己感到驕傲，「我一直告訴自己，沒關係，一桿一桿慢慢打。」

儘管先前面臨長時間低潮，36歲的曾雅妮卻從未想過放棄高爾夫，「手術後我才意識到，自己有多愛高爾夫。」妮妮笑說，每次經歷挫折，覺得又更愛這項運動了，「這真的很瘋狂，我跟高爾夫的關係就是又愛又恨。」她強調，接下來她會好好享受這個比賽，希望能夠展現自己更好的一面。

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