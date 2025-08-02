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MLB》被巨人交易到皇家 雅澤姆斯基首打席開轟寫罕見紀錄

2025/08/02 12:41

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕皇家在交易大限前換來巨人外野強打M.雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski），今天在客場出戰藍鳥迎來轉隊首戰，而他首打席就敲出全壘打，寫下大聯盟罕見紀錄。

皇家在交易大限前透過3筆交易換來4名球員，除了M.雅澤姆斯基之外，還有3名投手斐爾特（Bailey Falter）、柏格特（Ryan Bergert）和科萊克（Stephen Kolek）。M.雅澤姆斯基在休兵日打高球時接獲自己被交易的消息，所幸他隨身帶著護照，能在第一時間飛往多倫多與球隊會合。

M.雅澤姆斯基今天擔任球隊先發第7棒守右外野，2局上首打席就從藍鳥強投高斯曼（Kevin Gausman）手中敲出右外野2分砲，幫助球隊以2：1超前，成為球隊逆轉勝的功臣之一，M.雅澤姆斯基敲出本季第9轟，他也成為史上第6位在轉隊後首打席就開轟的球員。M.雅澤姆斯基3打數敲出一發2分砲打擊率升至0.231，本季累積9轟、30分打點。

皇家此役上演4轟煙火秀，M.雅澤姆斯基、小惠特（Bobby Witt Jr.）、培瑞茲（Salvador Perez）和佛雷澤（Adam Frazier）接力開轟，再加上34歲老將瓦卡（Michael Wacha）繳出8局失1分的優質好投，皇家終場以9：3痛宰藍鳥，收下3連勝，瓦卡本季第5勝順利入袋，高斯曼主投6局挨2轟失5分，苦吞本季第8敗。

M.雅澤姆斯基。（法新社）M.雅澤姆斯基。（法新社）

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