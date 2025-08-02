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MLB》有出棒嗎？費城人強打哈波不滿判決被驅逐出場

2025/08/02 11:15

哈波今天因不服出棒與否的判決向裁判抗議，被三壘審驅逐出場。（路透）哈波今天因不服出棒與否的判決向裁判抗議，被三壘審驅逐出場。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人今天以5：4逆轉擊敗老虎，但在場中出現插曲，費城人強打哈波（Bryce Harper）在比賽後段，因是否出棒向壘審抗議，最終遭到驅逐出場。

7局下半一開始落後3分的費城人，靠著一連串的攻勢扳平戰局，而在2人出局二三壘有人的情況下，輪到哈波上場打擊，他在滿球數時面對維斯特（Will Vest）的滑球揮棒，最終三壘審卡拉帕扎（Vic Carapazza）裁定已出棒，打者三振出局，然而這個結果讓哈波並不滿意，持續向卡拉帕扎的方向邊走邊理論，最終被壘審趕出去。

賽後哈波接受採訪時，表示他還沒有針對這個揮棒去看重播，而提到他被驅逐出場，他也坦言自己當時離開打擊區並往他的方向走過去，會有這個結果也是合理的，「那個情況我不應該讓自己被趕出去，尤其可能還有9下的進攻機會，或許我還能夠打1個打席。」

不過之後老虎在8上雖靠著培瑞茲（Wenceel Pérez）的全壘打要回領先，但下個半局費城人再度吹起反攻號角，單局打出3支安打外加對方投手傳球失誤一舉超前，最終9局上半，費城人派出新同學火球終結者杜蘭（Jhoan Duran）3上3下關門成功，收下本場比賽的勝利。

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