MLB》有出棒嗎？費城人強打哈波不滿判決被驅逐出場

〔體育中心/綜合報導〕費城人今天以5:4逆轉擊敗老虎,但在場中出現插曲,費城人強打哈波(Bryce Harper)在比賽後段,因是否出棒向壘審抗議,最終遭到驅逐出場。

7局下半一開始落後3分的費城人,靠著一連串的攻勢扳平戰局,而在2人出局二三壘有人的情況下,輪到哈波上場打擊,他在滿球數時面對維斯特(Will Vest)的滑球揮棒,最終三壘審卡拉帕扎(Vic Carapazza)裁定已出棒,打者三振出局,然而這個結果讓哈波並不滿意,持續向卡拉帕扎的方向邊走邊理論,最終被壘審趕出去。

賽後哈波接受採訪時,表示他還沒有針對這個揮棒去看重播,而提到他被驅逐出場,他也坦言自己當時離開打擊區並往他的方向走過去,會有這個結果也是合理的,「那個情況我不應該讓自己被趕出去,尤其可能還有9下的進攻機會,或許我還能夠打1個打席。」

不過之後老虎在8上雖靠著培瑞茲(Wenceel Pérez)的全壘打要回領先,但下個半局費城人再度吹起反攻號角,單局打出3支安打外加對方投手傳球失誤一舉超前,最終9局上半,費城人派出新同學火球終結者杜蘭(Jhoan Duran)3上3下關門成功,收下本場比賽的勝利。

