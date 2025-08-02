U12世界盃》一度被台灣隊打到很挫折 美國隊透露神逆轉關鍵

美國隊。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕U12世界盃美國隊昨天不斷比賽前段就被台灣隊先馳得點，甚至在1：3落後之際，於4局上滿壘發生重傷害的滿壘漏接再掉2分，沒想到比賽後段突然奮起，5局下猛攻4分追平，6局下靠奇科德羅夫敲出再見安打，讓台灣隊措手不及，1分差惜敗。

前4局悶到不行的美國隊，僅在1局下靠台灣隊接球失誤攻下唯一分數，先發投手威爾海特1.2局就掉3分被KO退場，美國隊選手一度被台灣強大的主場氣勢和應援吞噬，比賽情勢一面倒。

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美國隊教頭馬德森表示，雖然有告訴選手跟台灣隊交手會是什麼氛圍，但沒體驗過還是很難想像，一開始選手們確實比較緊張，比賽前段也犯了一些錯，像是漏接高飛球。

只是在5局下，美國隊突然突破2局下救火到4局無失分的陳啟盛，選保送再敲安開局，隨後用3支適時安打帶動4分大局，包括麥基的追平分長打。氣勢扭轉到美國隊的關鍵，就在4局結束後的中場休息。

馬德森透露，第4局結束後的休息幫助球隊重新調整心態，不去想輸贏，一球一球慢慢來，「把守備做好讓我們穩住差距。」

美國隊在6局下靠奇科德羅夫的再見安完成逆轉，以6：5擊敗台灣隊。馬德森透露，台灣隊比賽前段表現好，讓美國隊小將有點挫折，「在國內他們都是同年齡層最好的選手，還不習慣失敗，但這場比賽學會了碰上挫折並克服，這是很重要的一步。」

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