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高雄楠梓高中周柯怡君亞青少跆拳奪銅 10月踢進巴林

2025/08/02 10:50

楠梓高中學生周柯怡君在2025亞洲青少年跆拳道錦標賽奪得銅牌。（楠梓高中提供）楠梓高中學生周柯怡君在2025亞洲青少年跆拳道錦標賽奪得銅牌。（楠梓高中提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕在馬來西亞舉行的2025年亞洲青少年跆拳錦標賽上月底落幕，高雄市楠梓高中學生周柯怡君在女子競技對打63公斤級踢得銅牌，獲入選為2025巴林亞洲青年運動會的選手，期望在10月的賽事再獲佳績。

周柯怡君曾於2023年代表台灣參加2023亞洲少年跆拳道錦標賽12-14歲組，但是在八強戰以些微差距輸給韓國選手，無緣獎牌。但她不懼失敗、苦練技巧，今年捲土重來，一路過關斬將，在八強戰以壓倒性分數連下2局力剋地主馬來西亞選手；可惜四強準決賽中不敵選手，奪得銅牌，但也是她個人的第1面國際賽獎牌。

楠梓高中對打教練張子婕表示，周柯怡君是一位平常訓練就會要求自我的孩子，也非常認真、有目標，這一年陪她征戰許多比賽，都不是理想的結果，但與啟蒙教練陳威文一直不斷的鼓勵著她，最後這股正能量，成為她奪牌的勇氣。

楠梓高中校長郝靜宜說，學校體育班跆拳道在教練張子婕加入競技對打項目後，近2年成績突飛猛進，肯定教練與選手們的表現，希望跆拳道教練、選手能持續在國內外賽事有好表現。

周柯怡君（左）踢得個人首面國際賽銅牌，開心與教練合影。（楠梓高中提供）周柯怡君（左）踢得個人首面國際賽銅牌，開心與教練合影。（楠梓高中提供）

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