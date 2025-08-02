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籃球》683隊熱血對決!高捷籃球鬥牛賽逾2500選手參戰

2025/08/02 11:16

2025年SKM Park高捷盃3對3籃球賽（鬥牛賽），今在高雄市青少年籃球場熱血開打；今年共有683隊、逾2500選手尬場，場面盛大。（高捷提供）2025年SKM Park高捷盃3對3籃球賽（鬥牛賽），今在高雄市青少年籃球場熱血開打；今年共有683隊、逾2500選手尬場，場面盛大。（高捷提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕2025年SKM Park高捷盃3對3籃球賽（鬥牛賽ㄎ），今在高雄市青少年籃球場熱血開打；高雄捷運公司指出，今年共有683隊、逾2500選手尬場，堪稱南部暑假籃球盛事。

高捷說明，本屆賽事與高雄在地知名購物中心SKM Park Outlets 高雄草衙進行賽事冠名合作，雙強合體讓賽事更具話題性及吸引力。

7個賽程組共有683隊、逾2500選手參戰，其中公開男子組285隊最多，其次為高中男子組189隊，最年長的壯年組參賽者跟年紀最小的國中組參賽者，年齡相差近40歲以上。

高捷表示，除正規籃球3對3賽程，開場還邀請高雄人氣舞團SPARK帶來精彩熱舞表演，吸引不少球友慕名參與；這次活動要特別感謝聯邦銀行、LP運動防護品牌、鈴鹿賽道樂園、高市苓雅運動中心、ALE運動飲料、墨凡商場等多家知名企業的贊助支持。

今天為（8/2）預賽，隔日（8/3）將在同場地進行四強準決賽及冠軍賽，各隊除爭取冠軍榮耀，各組前二名隊伍可獲得SKM Park所提供總金額4萬2千元的購物禮券及多樣好康獎項，歡迎參賽者、應援團及喜歡籃球運動的民眾們，搭乘捷運到O9苓雅運動園區站參加這場籃球盛會。

高市運發局副局長謝汀嵩（中）擔任開球手、SKM Park孫紹堃總經理（左）、高捷公司石耀誠副總經理（右）兩人擔任跳球手。（高捷提供）高市運發局副局長謝汀嵩（中）擔任開球手、SKM Park孫紹堃總經理（左）、高捷公司石耀誠副總經理（右）兩人擔任跳球手。（高捷提供）

2025年SKM Park高捷盃3對3籃球賽（鬥牛賽ㄎ），今在高雄市青少年籃球場熱血開打。（高捷提供）2025年SKM Park高捷盃3對3籃球賽（鬥牛賽ㄎ），今在高雄市青少年籃球場熱血開打。（高捷提供）

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