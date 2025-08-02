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U12世界盃》球快到打不到 美國火球男對台一戰升級

2025/08/02 11:14

U12美國隊投手瓦拉德斯。（資料照，記者李惠洲攝）U12美國隊投手瓦拉德斯。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕昨天面對這場對台灣的關鍵一戰，美國隊準備最速125公里的王牌後援瓦拉德斯應戰，跟台灣隊陳啟盛一樣第2局提前救火，即便4局上因隊友漏接失掉2分非自責，不但沒有崩盤，一路投到6局上球速仍有120公里左右，且倒吃甘蔗，完美鎖住台灣隊比賽後段攻勢，喚起隊友5局4分追平大局和6局再見安打的反攻氣勢。

瓦拉德斯昨天4.1局僅被敲1支安打，雖然有4次四壞球，但也猛飆5次三振，對台灣隊燃燒73球完成本屆盃賽的投球任務，合計2戰7.1局僅被敲1支安打，猛飆8K，防禦率僅0.82。談到2局上就派出瓦拉德斯，馬德森說：「有預感必須讓台灣的攻勢緩和一下，決定推派他上場，這次的比賽也幫助了他許多。」

瓦拉德斯後援一夫當關的演出，讓台灣隊很有感。教頭章子健就說，球速都在120公里，雖然選手打得到，但無法有效擊球，美國隊投手戰力確實很強；陳啟盛也說，比賽前段有掌握住對方投手控球的不穩，但換上球速比較快的投手後就有點打不太到。

美國隊教頭馬德森表示，球隊有很多好的投手，瓦拉德斯確實是很棒的投手，這場比賽想看他可以做到什麼，「他是我們能倚重的選手，也是球隊裡的王牌之一。」

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