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霸榜43年！台灣隱形冠軍巧固球隊 8/6~30日遠征印尼、菲律賓參賽

2025/08/02 11:19

8支中華巧固球代表隊共110位選手將在8月6至30日間赴印尼、菲律賓參加成人、青少年組巧固球世界錦標賽，今（2）日球隊由中華巧固球協會秘書長、教練方慎思與球員接受私人企業捐贈球衣、毛巾等出賽資源。（記者黃子暘攝）8支中華巧固球代表隊共110位選手將在8月6至30日間赴印尼、菲律賓參加成人、青少年組巧固球世界錦標賽，今（2）日球隊由中華巧固球協會秘書長、教練方慎思與球員接受私人企業捐贈球衣、毛巾等出賽資源。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕8支台灣巧固球代表隊共110位選手將在8月6至30日間赴印尼、菲律賓參加成人、青少年組巧固球世界錦標賽，今（2）日球隊由中華巧固球協會秘書長、教練方慎思與球員接受私人企業捐贈球衣、毛巾等出賽資源。方慎思指出，球隊多數成員來自較弱勢家庭，但球員共同努力、自愛，歷屆學長姐取得社會成就後，也回頭幫助學弟妹，共同發揮體育精神。

方慎思指出，8支代表隊包含男女成人、男女青少年隊，共110位球員即將遠征，6至9日成人組在印尼峇里島比賽，27至30日青少年組在泰國芭達雅爭光。「我們是準備去衛冕的」，方說，若這屆衛冕成功，將是台灣4連霸，世界杯勁敵是英國。

8支中華巧固球代表隊共110位選手將在8月6至30日間赴印尼、菲律賓參加成人、青少年組巧固球世界錦標賽，今（2）日球隊由中華巧固球協會秘書長、教練方慎思與球員接受私人企業捐贈球衣、毛巾等出賽資源。（記者黃子暘攝）8支中華巧固球代表隊共110位選手將在8月6至30日間赴印尼、菲律賓參加成人、青少年組巧固球世界錦標賽，今（2）日球隊由中華巧固球協會秘書長、教練方慎思與球員接受私人企業捐贈球衣、毛巾等出賽資源。（記者黃子暘攝）

「巧固球」又被稱為「君子球」，是一種新興運動，方慎思說，這項運動雖非主流，但因沒有肢體碰撞，又具「誠實」美德，在台灣中小學體育課迅速傳開；蘆洲三民高中是球員大本營，也有來自高雄、桃園高中生成員，他在訓練中融入棒球變化球等元素，成為代表隊常勝關鍵。

談到這群讓他自豪的孩子，方慎思感嘆，為人父母都想提供美術、音樂才藝資源給孩子，但弱勢家庭難以支應補習費，孩子多只能在烈日下辛苦練球，「打球就像在安親班」，有成員家庭單親、家長觸法等等，籌措比賽經費不易，協會、學校盡力爭取資源。

「餅就這麼大」，方慎思表示，公家資源優先照顧亞、奧運項目，巧固球非相關項目，已算資源相對較不錯的賽事，約僅有政府機票部分補助，但球隊相當自愛，他也不斷教導球員，既已選擇這項活動，就不要抱怨，一起努力，也有學長姐取得成就後回頭幫助球隊，發揮對巧固球的熱愛與體育精神，秉持體育外交、為國爭光。

方慎思補充，台灣巧固球隊已經連續43年世界第一。

8支中華巧固球代表隊共110位選手將在8月6至30日間赴印尼、菲律賓參加成人、青少年組巧固球世界錦標賽，今（2）日球隊由中華巧固球協會秘書長、教練方慎思與球員接受私人企業捐贈球衣、毛巾等出賽資源。圖為球員練球情況。（記者黃子暘攝）8支中華巧固球代表隊共110位選手將在8月6至30日間赴印尼、菲律賓參加成人、青少年組巧固球世界錦標賽，今（2）日球隊由中華巧固球協會秘書長、教練方慎思與球員接受私人企業捐贈球衣、毛巾等出賽資源。圖為球員練球情況。（記者黃子暘攝）

8支中華巧固球代表隊共110位選手將在8月6至30日間赴印尼、菲律賓參加成人、青少年組巧固球世界錦標賽，今（2）日球隊由中華巧固球協會秘書長、教練方慎思與球員接受私人企業捐贈球衣、毛巾等出賽資源。圖為球員練球情況。（記者黃子暘攝）8支中華巧固球代表隊共110位選手將在8月6至30日間赴印尼、菲律賓參加成人、青少年組巧固球世界錦標賽，今（2）日球隊由中華巧固球協會秘書長、教練方慎思與球員接受私人企業捐贈球衣、毛巾等出賽資源。圖為球員練球情況。（記者黃子暘攝）

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