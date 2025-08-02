足球》亞洲一哥孫興慜將離開效力10年的熱刺「生涯最艱難決定...」

孫興慜今天宣布將離開熱刺。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕英超熱刺球星孫興慜今天在南韓首爾的記者會上正式宣布，將在今年夏天離開效力10年的熱刺，並表示這是他足球生涯做過最艱難的決定之一。

熱刺將在當地時間週日於首爾與紐卡索聯進行友誼賽，這場比賽很有可能是孫興慜披上熱刺戰袍的最後一場比賽。

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《美聯社》報導，孫興慜今宣布重大消息，將在夏天離開熱刺，「在開始記者會前，我想分享一個消息，我已經決定在今年夏天離開這支球隊，出於尊重，這支球團支持我的決定，所以我想在記者會開始前分享這個消息。」

「我在23歲那年還是一名孩子時來到北倫敦，一個連英文都不會說的年輕男孩，如今做為一名成熟的男人離開這支球隊，這是非常值得驕傲的時刻。」孫興慜說，「我想要向所有熱刺球迷說聲謝謝，感謝你們給予我那麼多的愛，讓我覺得這裡就像我的家。」

孫興慜今天宣布將離開熱刺。（美聯社）

孫興慜是當今英超最閃耀的球星之一，他在2015年8月加入熱刺，生涯為熱刺出賽454場踢進173球，他在2023年扛起熱刺隊長一職，並幫助熱刺在今年5月奪得歐霸盃冠軍，這也是孫興慜職業生涯首座冠軍。孫興慜曾在2021-22年賽季奪得英超金靴獎。

孫興慜說，「贏得歐霸盃冠軍，讓我覺得在這裡已經達成自己所能做到的一切，我需要一個新的環境，迎接新的挑戰。」

外傳孫興慜有可能轉戰美國職業足球大聯盟的洛杉磯足球俱樂部，但也傳出沙烏地阿拉伯的球隊也對他感興趣。孫興慜對此說，「我今天不是來談要去哪裡，我們還有一些事情要做，現在要專注明天的比賽。」

孫興慜也表明會代表南韓隊參加明年2026年的世界盃足球賽，這也可能是他生涯最後一次參與世界盃舞台，「世界盃將會非常重要，這可能是我最後一次的世界盃，我想要處在一個讓我全心投入的環境中，我希望最終能去一個讓自己能開心踢足球的地方。」

孫興慜。（法新社）

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