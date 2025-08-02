MiLB》林昱珉0.1局狂失7分退場！「龍仔」再碰鄭宗哲繳雙安

林昱珉。（取自推特）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕目前效力響尾蛇3A的台灣好手林昱珉，今天面對運動家3A掛帥先發，然而今天僅僅主投0.1局就失掉多達7分（6分自責分），寫下本季最慘烈一役。

林昱珉首先面對開路先鋒馬丁尼（Nick Martini）被敲出安打，雖然隨後讓打者擊出滾地球出局，對上3棒蓋洛夫（Zack Gelof）也讓他打向游擊防區，但游擊手發生傳球失誤失掉1分，在此之後林昱珉陷入危機，連續被敲出6支安打讓對手打下7分大局，為此教練團也當機立斷啟用牛棚，讓林昱珉提早下場休息。

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林昱珉今日用球數35顆，被敲出7支安打失掉7分，其中6分為自責分，防禦率從賽前的5.86飆升至6.59，仍需努力找尋最佳狀態。

同屬3A層級的海盜鄭宗哲與小熊「龍仔」強納森‧龍（Jonathon Long），這次回到小熊3A主場進行3連戰，在首場比賽鄭宗哲3個打數沒有安打，中斷連續4場比賽敲安，打擊率來到.222，而「龍仔」則是依舊維持手感，單場繳出4支2的好表現，讓打擊率與整體進攻指數（OPS）上升至.313與.907。

此外在運動家高階1A打拚的沙子宸，今日面對雙城先發出賽，繳出4局無安打的優異表現，不過也送出多達3次保送，最終則是因隊友失誤失掉1分非自責分，防禦率從賽前的7.11掉到5.87。

強納森‧龍。（資料照，法新社）

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