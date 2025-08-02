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MLB》斷棒比球飛得還遠！ 美記者驚嘆大谷怪力「提升新層次」

2025/08/02 12:02

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天以5：0完封光芒。日本二刀流巨星大谷翔平單場繳出雙安好表現，終結近期10打數無安打的低潮，大谷在3局上的斷棒安打引發外界熱議。

大谷翔平3局上第二打席面對26歲光芒右投巴茲（Shane Baz），在1好1壞時揮擊92.2英哩的外角變速球，將球打向二壘，並且把球棒打斷，而斷棒碎片比球飛得還要遠，更差點砸到光芒二壘手洛爾（Brandon Lowe），他也為了閃斷棒未能及時上前接球，讓大谷跑出內野安打。

大谷的斷棒安打引發外界熱議，許多球迷表示：「斷棒也飛得太遠了吧！」、「太不可思議了」、「大谷怪力太驚人」，連《洛杉磯時報》記者哈里斯（Jack Harris） 也在社群平台發文寫道，「大谷翔平將『斷棒安打』這個概念，提升到全新的層次。」

值得一提的是，大谷擊出這支安打後，在一壘壘包上還特別向二壘手洛爾揮手致意，表達關心與歉意，展現運動家精神。大谷此役4打數擊出2支安打，跑回1分，本季累積101得分，吞下2次三振，打擊率升至0.271，OPS為0.980。

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