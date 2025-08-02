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MLB》海盜首局灌9分、整場16分仍輸球！洛磯再見轟秀史詩大逆轉

2025/08/02 13:10

MLB》海盜首局灌9分、整場16分仍輸球！洛磯再見轟秀史詩大逆轉洛磯上演超狂大逆轉。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洛磯今天在主場與海盜上演瘋狂打擊戰，雖然海盜首局就灌進9分，但洛磯打線不斷追分，第9局一口氣打進5分，包含多伊爾（Brenton Doyle）的再見兩分砲，讓洛磯最終以17比16大逆轉擊敗海盜。洛磯贏球中止近期的2連敗，目前仍以29勝80敗居全大聯盟墊底。

海盜首局靠克魯茲（Oneil Cruz）滿貫彈、「海賊王」麥卡琴（Andrew McCutchen）三分砲在內，單局灌進9分。但洛磯打線1局下追1分，第3局靠伯納貝爾（Warming Bernabel）三分砲，追至4比9。

麥卡琴4局上敲適時安在內，海盜單局進帳3分，以12比4領先，但洛磯4局下追2分、5局下靠4安、1保送追回4分，前5局打完洛磯以10比15落後；海盜6局上靠觸身球擠回1分，以16比10領先對手。

MLB》海盜首局灌9分、整場16分仍輸球！洛磯再見轟秀史詩大逆轉洛磯多伊爾敲再見轟。（法新社）

未料海盜牛棚放火，洛磯打者費南德茲（Yanquiel Fernández）8局下敲兩分砲追至4分差。9局下洛磯大反攻，古德曼（Hunter Goodman）陽春砲追回1分，接著伯納貝爾（Warming Bernabel）關鍵三壘安打、艾斯特拉達（Thairo Estrada）適時安，助洛磯連拿2分，追至15比16。多伊爾最後轟出左外野再見兩分砲，洛磯單局灌進5分逆轉比賽贏球。

根據大聯盟官網指出，洛磯成為自2006年8月23日（美國時間）的印地安人（守護者前身）與皇家隊之戰以來，第一支在首局被攻進9分後，最後還能贏球的隊伍。印地安人當時以15比13贏球。

洛磯全場有22支安打，包含4發全壘打，伯納貝爾4安4打點，多伊爾4安2打點最佳，托瓦（Ezequiel Tovar）4安2打點；海盜全場有18安，麥卡琴一人貢獻3安5打點，克魯斯貢獻2安4打點。海盜投手桑塔納（Dennis Santana）僅投0.1局失5分吞本季第3敗。

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