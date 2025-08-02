網球》西班牙好手不滿比賽在早上11點開打 英國老將回應：真可悲

西班牙好手馬福基納。（資料照，法新社）

〔記者吳孟儒/綜合報導〕西班牙好手馬福基納（Alejandro Davidovich Fokina）在加拿大大師賽闖進男單第16強，但他不滿自己的比賽被安排早上11點進行，其餘場次都在12點半開打，因此發文批評ATP男子職業網球協會。

馬福基納直落二擺平捷克門希克（Jakub Menšík），但他怨懟賽程被排在早上11點，「我想表達我對ATP的失望和憤怒，所有比賽都在12點半開始，只有我們是11點打，我們住在距離賽場1小時的地方，這意味我們必須很早起床才能以最佳狀態到打。」

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儘管有要求改時間，但馬福基納說：「他們跟我說，門票和轉播權都已全部售出，這再次證明球員的權益沒受到重視。」他持續怨懟官方：「今天發生在其他球員身上的事輪到我了，之後所有比賽都恢復到12點半的正常時間，顯然有很多場地可以用，但只有我們安排在11點開始，ATP承諾會改，但從未改變，這不是第一次發生了，你會發現實際情況不如表面光鮮。」

不過，英國老將埃文斯（Daniel Evans）倒是有不同看法，他說：「醒醒好去比賽吧！全世界都在朝九晚五，甚至是早八晚六，真可悲。」

英國老將埃文斯。（資料照，歐新社）

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