MLB》飆破165公里！轉戰教士的火球男米勒初登場收中繼成功

米勒今天迎來轉隊教士後的初登板，繳出1局無失分，球速上看165公里。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士在交易大限截止前，向運動家做出交易換來火球男米勒（Mason Miller），並在今天迎來轉隊首秀，中繼1局一度飆出165公里的速球且沒有失分，終場教士也以4：1收下勝利。

教士送出百大新秀排行榜第3名的18歲大物游擊手德弗里斯（Leodalis De Vries），以及3名小聯盟投手奈特（Braden Nett）、巴耶茲（Henry Baez）和努涅茲（Eduarniel Nunez），從運動家換來米勒和希爾斯（JP Sears）。

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而在今天8局上半3分領先的情況下，米勒迎來轉隊教士的初登場，即便上場第1球就投出102.4英里（約164.8公里）的球速，但仍接連被溫恩（Masyn Winn）與戈爾曼（Nolan Gorman）敲安攻佔一三壘。

面對失分危機，米勒依舊用招牌拿手好戲應對，面對到沃克（Jordan Walker）狂飆速球，最後用本場最快102.6英里（約165.1公里）火球3球三振，最後碰上波佐（Yohel Pozo）則是猝不及防投出89.4英里（約143.9公里）滑球，讓打者三壘滾地球形成雙殺守備，讓紅雀一分未得，收下本季、也是轉隊後首次的中繼成功。

今日教士靠著先發投手皮維塔（Nick Pivetta）主投7局，僅因挨了康崔拉斯（Willson Contreras）一發陽春砲失掉1分，並靠著打線在5局下半攻勢串聯，幫助球隊豪奪6連勝。

STRAIGHT GAS from Mason Miller for his first @Padres strikeout!



103 MPH! pic.twitter.com/8Z3g5BgO6H — MLB （@MLB） August 2, 2025

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