MLB》飆破165公里！轉戰教士的火球男米勒初登場收中繼成功

米勒今天迎來轉隊教士後的初登板,繳出1局無失分,球速上看165公里。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕教士在交易大限截止前,向運動家做出交易換來火球男米勒(Mason Miller),並在今天迎來轉隊首秀,中繼1局一度飆出165公里的速球且沒有失分,終場教士也以4:1收下勝利。

教士送出百大新秀排行榜第3名的18歲大物游擊手德弗里斯(Leodalis De Vries),以及3名小聯盟投手奈特(Braden Nett)、巴耶茲(Henry Baez)和努涅茲(Eduarniel Nunez),從運動家換來米勒和希爾斯(JP Sears)。

而在今天8局上半3分領先的情況下,米勒迎來轉隊教士的初登場,即便上場第1球就投出102.4英里(約164.8公里)的球速,但仍接連被溫恩(Masyn Winn)與戈爾曼(Nolan Gorman)敲安攻佔一三壘。

面對失分危機,米勒依舊用招牌拿手好戲應對,面對到沃克(Jordan Walker)狂飆速球,最後用本場最快102.6英里(約165.1公里)火球3球三振,最後碰上波佐(Yohel Pozo)則是猝不及防投出89.4英里(約143.9公里)滑球,讓打者三壘滾地球形成雙殺守備,讓紅雀一分未得,收下本季、也是轉隊後首次的中繼成功。

今日教士靠著先發投手皮維塔(Nick Pivetta)主投7局,僅因挨了康崔拉斯(Willson Contreras)一發陽春砲失掉1分,並靠著打線在5局下半攻勢串聯,幫助球隊豪奪6連勝。

