晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》飆破165公里！轉戰教士的火球男米勒初登場收中繼成功

2025/08/02 12:48

米勒今天迎來轉隊教士後的初登板，繳出1局無失分，球速上看165公里。（路透）米勒今天迎來轉隊教士後的初登板，繳出1局無失分，球速上看165公里。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士在交易大限截止前，向運動家做出交易換來火球男米勒（Mason Miller），並在今天迎來轉隊首秀，中繼1局一度飆出165公里的速球且沒有失分，終場教士也以4：1收下勝利。

教士送出百大新秀排行榜第3名的18歲大物游擊手德弗里斯（Leodalis De Vries），以及3名小聯盟投手奈特（Braden Nett）、巴耶茲（Henry Baez）和努涅茲（Eduarniel Nunez），從運動家換來米勒和希爾斯（JP Sears）。

而在今天8局上半3分領先的情況下，米勒迎來轉隊教士的初登場，即便上場第1球就投出102.4英里（約164.8公里）的球速，但仍接連被溫恩（Masyn Winn）與戈爾曼（Nolan Gorman）敲安攻佔一三壘。

面對失分危機，米勒依舊用招牌拿手好戲應對，面對到沃克（Jordan Walker）狂飆速球，最後用本場最快102.6英里（約165.1公里）火球3球三振，最後碰上波佐（Yohel Pozo）則是猝不及防投出89.4英里（約143.9公里）滑球，讓打者三壘滾地球形成雙殺守備，讓紅雀一分未得，收下本季、也是轉隊後首次的中繼成功。

今日教士靠著先發投手皮維塔（Nick Pivetta）主投7局，僅因挨了康崔拉斯（Willson Contreras）一發陽春砲失掉1分，並靠著打線在5局下半攻勢串聯，幫助球隊豪奪6連勝。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中