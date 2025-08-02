MLB》6局無失分無保送奪第217勝 克蕭好投締2大鬼神紀錄

克蕭。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇37歲三屆塞揚神獸克蕭（Clayton Kershaw）今天面對光芒繳出6局無失分的優質先發，幫助球隊以5：0完封對手，也收下本季第5勝，目前生涯累積217勝，與藍鳥名投薛哲（Max Scherzer）並列現役第2多。

克蕭今天再度展現塞揚身手，有效封鎖光芒打線，主投6局用88球，被敲5支安打無失分，另外投出3次三振無保送，防禦率降至3.29。克蕭生涯共累積29場「先發6局無失分無保送」的比賽，在「活球年代」（Live Ball Era）高居史上第3，僅次於「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）的30場和名人堂球星梅達斯（Greg Maddux）的52場。

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值得一提的是，克蕭生涯共投出96場「先發6局無失分」的比賽，在「活球年代」的歷史榜中排名第7，前6位分別是「德州特快車」萊恩（Nolan Ryan）的130場、火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）的117場、梅達斯的110場、名人堂巨投薩頓（Don Sutton）的100場、「巨怪」強森（Randy Johnson）和約翰（Tommy John）的98場。

對於今天的好表現，克蕭在賽後表示，此役能夠把曲球投進好球帶是個好兆頭，速球的表現也有稍微回穩，感覺不錯。總教練羅伯斯（Dave Roberts）也盛讚克蕭：「在這種非常潮濕的環境下，有效率的投球非常關鍵，而克蕭今天完美示範了這一點，今晚這場完封勝，一切的起點就是克蕭的投球表現。」

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