MLB》洋基拿12分卻輸球寫85年來首見慘劇 名將傻眼：像少棒比賽

〔體育中心/綜合報導〕洋基今天3名新同學大放火,合計失掉9分,讓洋基在客場以12比13敗給馬林魚。比賽後段代跑、並接替守右外野的洋基快腿卡巴列羅(José Caballero),卻在9局下發生要命守備失誤,進而讓條紋軍吞敗。卡巴列羅賽後透過翻譯表示,「我感到難過,因為這絕對是一場我們原本可以贏球的比賽。」

洋基新同學柏德(Jake Bird)第7局登板,僅投0.1局失4分。同樣也是新隊友的貝納(David Bednar)1.2局失2分。第9局登板的新同學多法爾(Camilo Doval),則是僅投0.1局失3分1分自責,吞下本季第3敗、也是今年第5次砸鍋。

根據洋基隊官網指出,洋基隊前次在客場拿12分卻輸球,已經是1940年7月24日面對聖路易布朗隊。洋基隊自1973年8月12日面對運動家以來,從未在9局比賽中拿12分以上卻輸球,如今卻吞下慘烈一敗。

洋基總教練布恩(Aaron Boone)表示,「這不是你計畫好的樣子,那些傢伙在他們擅長的事情非常出色,這不是他們第一次表現欠佳,我完全相信他們會強勢反彈。」

卡巴列羅9局下要命失誤讓洋基掉2分遭追平後,洋基官方轉播單位《YES Network》主播麥克凱(Michael Kay)、以及擔任球評的洋基名將保羅‧歐尼爾(Paul O'Neill)當場傻眼,歐尼爾更直呼像是在一場少棒比賽。

歐尼爾說,「麥克,你會發現有些事情無法編出來...這就像是上演一場少棒比賽。」;而麥克凱說,「保羅,整場比賽給人感覺像是你在做一場惡夢。」

