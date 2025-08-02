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MLB》洋基拿12分卻輸球寫85年來首見慘劇 名將傻眼：像少棒比賽

2025/08/02 14:42

洋基慘遭大逆轉輸球。（美聯社）洋基慘遭大逆轉輸球。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天3名新同學大放火，合計失掉9分，讓洋基在客場以12比13敗給馬林魚。比賽後段代跑、並接替守右外野的洋基快腿卡巴列羅（José Caballero），卻在9局下發生要命守備失誤，進而讓條紋軍吞敗。卡巴列羅賽後透過翻譯表示，「我感到難過，因為這絕對是一場我們原本可以贏球的比賽。」

洋基新同學柏德（Jake Bird）第7局登板，僅投0.1局失4分。同樣也是新隊友的貝納（David Bednar）1.2局失2分。第9局登板的新同學多法爾（Camilo Doval），則是僅投0.1局失3分1分自責，吞下本季第3敗、也是今年第5次砸鍋。

根據洋基隊官網指出，洋基隊前次在客場拿12分卻輸球，已經是1940年7月24日面對聖路易布朗隊。洋基隊自1973年8月12日面對運動家以來，從未在9局比賽中拿12分以上卻輸球，如今卻吞下慘烈一敗。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，「這不是你計畫好的樣子，那些傢伙在他們擅長的事情非常出色，這不是他們第一次表現欠佳，我完全相信他們會強勢反彈。」

卡巴列羅9局下要命失誤讓洋基掉2分遭追平後，洋基官方轉播單位《YES Network》主播麥克凱（Michael Kay）、以及擔任球評的洋基名將保羅‧歐尼爾（Paul O'Neill）當場傻眼，歐尼爾更直呼像是在一場少棒比賽。

歐尼爾說，「麥克，你會發現有些事情無法編出來...這就像是上演一場少棒比賽。」；而麥克凱說，「保羅，整場比賽給人感覺像是你在做一場惡夢。」

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