中職》超瘋狂！ 象迷提早24小時到大巨蛋搶購限量聯名球衣

兄弟球迷提早到大巨蛋瘋搶SUPER JUNIOR-D&E限量聯名球衣。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中信兄弟球團在8/1（五）至8/3（日）於臺北大巨蛋主場舉辦龍角散草本喉糖《CHANNEL B vol.2》K歌主題週，明天將邀請中信兄弟年度主題曲創作人蕭秉治，以及南韓「灶咖男團」SUPER JUNIOR-D&E到場演唱，由SUPER JUNIOR-D&E東海與銀赫親自操刀設計的中信兄弟聯名球衣，今、明兩天將在大巨蛋現場販售，各限量販售3000件，單件售價2580元，今天下午1點開始販售，昨天下午1點就有球迷到場排隊，今午現場已大排長龍，相當瘋狂。

由SUPER JUNIOR-D&E東海與銀赫親自操刀設計的中信兄弟聯名球衣，整體設計以潔白純色為底，融入專屬於 ANNIE 與 D&E 的三大元素——星星（ANNIE）、月亮（銀赫）、太陽（東海）意義的D&E的官方LOGO，並以 SUPER JUNIOR-D&E 專屬「應援色」寶藍色細膩點綴，將彼此間的羈絆藏進每個細節之中。不僅如此，在中信兄弟球衣胸前的「Brothers」中，特別加入「D&E」的小巧思，為聯名球衣增添獨家的收藏價值。

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兄弟球迷提早到大巨蛋瘋搶SUPER JUNIOR-D&E限量聯名球衣。（記者羅志朋攝）

兄弟球迷提早到大巨蛋瘋搶SUPER JUNIOR-D&E限量聯名球衣。（記者羅志朋攝）

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