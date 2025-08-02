U12世界盃》墨神童飆破U12史上最速火球 竟仍遭南韓打爆（影音）



WBSC U-12 Baseball World Cup 2025 presented by RAXUS#BaseballWorldCupU12 pic.twitter.com/9nZ9KUpcL0 （@WBSC） August 1, 2025

〔記者龔乃玠／台南報導〕U12世界盃墨西哥隊昨天對南韓隊，先發投手米蘭達首局猛飆127公里，獲得WBSC官方認證是U12世界盃史上最速火球，可惜火球仍壓不住南韓隊，米蘭達只丟1.2局就掉6分退場，終場以1：9輸球，戰績1勝3敗，跟多明尼加隊都無緣晉級決賽。

米蘭達在預賽對古巴隊投出5.1局8K無失分好投，昨天對南韓隊僅投1.2局就掉6分，但最大亮點是首局狂飆127公里火球，刷新2019年古巴隊普利耶托的125公里，獲得U12世界盃官方認證史上最速紀錄。

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南韓隊昨在2局下獲得4次四壞和1次觸身，加上閔東鉉、楊浮搌的適時安打，猛灌6分大局，擔任二棒的內野手楊浮搌單場3安猛打賞，盃賽打擊率高達4成17，將是台灣隊今晚必須警戒的打者。

台灣隊戰績2勝2敗，僅次於美日韓的3勝1敗，今天將上演美日和台韓大戰，台灣隊晉級冠軍戰之路尚未絕望，必須祈禱日本擊敗美國，再靠自己擊敗南韓，屆時台美韓將會互咬，將比較對戰優質率決定3國誰晉級冠軍戰。

米蘭達。（WBSC提供）

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