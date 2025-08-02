晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 旅外

MLB》7月底原有意升上鄧愷威 巨人主帥點出關鍵考量

2025/08/02 14:45

鄧愷威。（資料照，今日美國）鄧愷威。（資料照，今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕舊金山巨人今天宣布將26歲台灣右投鄧愷威升上大聯盟，預計明天凌晨4點10分對大都會先發對決日籍強投千賀滉大，這也是相隔2502天再度看到台灣投手在大聯盟登板先發。巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）受訪點出拉上鄧愷威的關鍵。

巨人先發輪值近期面臨人手不足的問題，美媒曾報導，在小聯盟3A的台灣好手鄧愷威有望升上大聯盟，但之後又在小聯盟出賽。對此，梅爾文接受《舊金山紀事報》訪問表示，當時有考慮各種可能，7月29日的先發投手曾想過由鄧愷威擔綱，但最終仍是決定拉上農場排名第二的左投惠森杭特（Carson Whisenhunt）。

對於今天將鄧愷威升上大聯盟，梅爾文認為，鄧愷威的控球越來越穩定，他本來的變化球就投得很好，現在速球的控球也提升了，變化球能投進入好球帶，球數也能取得領先。球質一直以來都很不錯。

一同升上大聯盟的24歲外野手麥克雷（Grant McCray）談到隊友鄧愷威時說道：「他今年真的很成熟，去年碰到了一些困難，但今年回來後球速、球路都很出色，從中外野看他投球真的很享受。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中