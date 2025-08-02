MLB》7月底原有意升上鄧愷威 巨人主帥點出關鍵考量

鄧愷威。（資料照，今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕舊金山巨人今天宣布將26歲台灣右投鄧愷威升上大聯盟，預計明天凌晨4點10分對大都會先發對決日籍強投千賀滉大，這也是相隔2502天再度看到台灣投手在大聯盟登板先發。巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）受訪點出拉上鄧愷威的關鍵。

巨人先發輪值近期面臨人手不足的問題，美媒曾報導，在小聯盟3A的台灣好手鄧愷威有望升上大聯盟，但之後又在小聯盟出賽。對此，梅爾文接受《舊金山紀事報》訪問表示，當時有考慮各種可能，7月29日的先發投手曾想過由鄧愷威擔綱，但最終仍是決定拉上農場排名第二的左投惠森杭特（Carson Whisenhunt）。

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對於今天將鄧愷威升上大聯盟，梅爾文認為，鄧愷威的控球越來越穩定，他本來的變化球就投得很好，現在速球的控球也提升了，變化球能投進入好球帶，球數也能取得領先。球質一直以來都很不錯。

一同升上大聯盟的24歲外野手麥克雷（Grant McCray）談到隊友鄧愷威時說道：「他今年真的很成熟，去年碰到了一些困難，但今年回來後球速、球路都很出色，從中外野看他投球真的很享受。」

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