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澳門賽》謝沛珊／洪恩慈大戰74分鐘贏球 連兩年闖女雙決賽

2025/08/02 13:43

台灣女雙組合謝沛珊/洪恩慈。（資料照，記者陳志曲攝）台灣女雙組合謝沛珊/洪恩慈。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣第一女雙謝沛珊／洪恩慈今天在超級300系列澳門羽球公開賽，以21：19、18：21、21：17打敗印尼組合梅麗莎（Meilysa Trias Puspita Sari）／羅絲（Rachel Allessya Rose），連兩年在澳門挺進最終決賽，明天將尋求本季第2座冠軍。

世界排名12的謝沛珊／洪恩慈本季最佳表現為6月收下台北公開賽冠軍，這次澳門賽也要爭取佳績，昨她們第2局化解對手5個賽末點，最終耗時80分鐘以19：21、26：24、21：15逆轉香港對手曾曉昕／呂樂樂，挺進4強。

梅麗莎／羅絲是印尼新生代女雙組合，本季泰國大師賽、台北公開賽也都有打進4強。謝沛珊／洪恩慈首局就陷入苦戰，面臨8：14落後，但兩人不斷尋找突破方法，也逐漸縮小差距並在15：18時連得5分，也成功先下一城。

謝沛珊／洪恩慈在第2局反而沒有把握15：11優勢，遭到梅麗莎／羅絲超前並扳回一城。雙方進入決勝局，謝沛珊／洪恩慈先1：5落後，不過很快就追平，並在暫停後取得領先，關鍵為14：16時，台灣組合先連得3分超前，再來更是一鼓作氣再拿4分，耗時74分鐘收下爭冠門票。

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