亞洲盃》官網盤點最精采戰役 台灣2013年擊敗中國有上榜（影音）

台灣隊在2013年亞錦賽擊敗中國隊。（資料照，記者陳志曲攝）

林子翔／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕2025亞洲盃籃球錦標賽8月5日將在沙烏地阿拉伯吉達點燃戰火，亞洲盃官網近期不少賽事前瞻新聞，其中之一為回顧近20年來亞洲盃最精彩戰役，而台灣男籃兩度上榜，一場是2013年馬尼拉亞錦賽，當時我國在8強戰擊敗中國，另一場則是上一屆亞洲盃，台灣隊在8強資格賽中遭約旦絕殺。

亞洲盃官網日前整理出近20年來精采戰役，其中台灣隊兩度上榜。最近一次是2022年亞洲盃，當時台灣男籃在8強資格賽碰上約旦，雖然一度取得11分領先，且在比賽最後1分鐘還有9分優勢卻沒能把握，在終場前0.2秒遭易卜拉辛投進絕殺三分球，帶走8強門票。戲劇性的逆轉勝令大家看傻眼，這次台灣男籃捲土重來，當年遭絕殺的成員也希望能雪恥，朝8強甚至4強邁進。

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另一場台灣隊上榜的賽事則為2013年亞錦賽（當時尚未更名為亞洲盃），當年由現富邦勇士領隊許晉哲執掌兵符，陣中有林志傑、田壘、呂政儒、曾文鼎、蔡文誠等人，還有「新台灣人」Q.戴維斯。他們在8強戰碰上中國，雖然一度落後17分，但下半場靠著戴維斯在禁區強攻，加上找到三分準星，成功上演逆轉秀，也是台灣男籃自1999年後，再度重返亞洲4強，可惜在4強戰和季軍戰先後不敵伊朗以及南韓，無緣往前3名邁進。

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