中職》「職業的環境沒那麼簡單」 橫田教練對韋宏亮不想操之過急

韋宏亮。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕儘管明瞭球團是以偏即戰力的想法簽下今年選秀狀元韋宏亮，台鋼雄鷹投手教練橫田久則今天第一次初步觀察他的傳球和跑步等體能狀況後，受訪表示現階段還無法看出太多東西，更直言他看起來滿像高中畢業的小朋友，「職業的環境沒有那麼簡單。」

19歲的韋宏亮在今年選秀獲台鋼以狀元籤選進後，以簽約金570萬和激勵獎金140萬合約加盟，昨起隨一軍讓教練團觀察，橫田表示：「還沒有看出太多東西，可能再觀察一陣子，因為今天第一次看到他丟球，所以現階段還不知道。」對於韋宏亮接下來的規劃，包括安排他到二軍出賽，橫田不諱言確實會做這些安排，但由於目前還沒有掌握到太多選手狀況，必須要再花時間觀察後再和總教練洪一中討論。

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「雖然是偏向即戰力的方式選他進來，但如果操之為急，馬上就壞掉的話，就沒有意義。」橫田也知道球團簽下韋宏亮是想讓他以即戰力的方式補強投手陣容，但他強調職業的環境沒有那麼簡單，「如果是像統一獅高塩那樣的成績或經歷，一定是可以馬上讓他投入比賽。」

儘管韋宏亮自認在新北市成棒隊都有持續訓練，心態上也準備好面對職棒的出賽，但橫田則認為，那只是他本人的想法，「他看起來，真的滿像高中畢業的小朋友。」

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