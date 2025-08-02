足球》Formosa 7s青少年足球錦標賽 高雄Attackers FC勇奪雙勝

高雄Attackers FC U13以2：0完封足翼運動管理行銷。（官方提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2025Formosa 7s國際七人制足球錦標賽進入第四天賽程，高雄Attackers FC展現強烈主場氣勢，U13與U9梯隊分別奪勝。

高雄Attackers FC U13展現出優異的身體對抗能力與比賽企圖心，以2：0完封實力堅強的足翼運動管理行銷。儘管對手在組織進攻上頗具日本風格的細膩度，但地主球員的拚戰精神與高壓逼搶戰術成功壓制對方。前鋒龔子恒成為場上亮點，多次積極壓迫對手後防、尋找破門機會。後防核心陳柏翰與隊友ELI表現穩健，處理球極為謹慎，幾乎未給對手太多進攻空間。而守門員謝明洋數度做出關鍵撲救，保住球門不失。

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賽後教練翁偉賓表示：「我們的球員展現了強烈的贏球決心，不畏天候與場地限制，拚出漂亮的勝利。目前球隊暫居小組第二，接下來會全力備戰晉級賽。」

另一場U9賽事中，高雄Attackers FC U9同樣以2：1擊敗小不老足球俱樂部，強勢晉級四強。比賽初段雙方互有攻守，前鋒吳泇錠接獲隊友莊宇宸邊路傳中後冷靜破門，為球隊首開紀錄。教練陳毅維強調，這群9歲的小球員展現了難得的抗壓特質與求勝慾望，不輕言放棄，是這場勝利的關鍵。

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