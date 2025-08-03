MLB賽道經典賽、U12世界盃台灣再戰南韓拚銅牌 今日賽事預告與轉播

U12台灣隊。（記者李惠洲攝）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟轉播方面有2場轉播，勇士對上紅人的「賽道經典賽」，把棒球賽搬到賽車場舉辦，這也將是大聯盟史上進場人數最多的例行賽；另外還有紅雀對決教士，敬請鎖定轉播！

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2025年第八屆U12世界盃棒球賽，由於昨天美國完封日本，讓台灣在延長賽9局擊敗南韓前就提前確定無緣金牌戰，今天將再度與南韓交手，力拚銅牌，記得鎖定轉播為台灣小將加油！

中職有3場轉播，樂天與兄弟於大巨蛋交手，將由黃子鵬對決魏碩成；另外統一與富邦之戰，由布雷克對上布坎南，喜愛中職的球迷記得收看轉播！

MLB

07：00 勇士VS紅人 愛爾達體育1台、緯來體育

10：10 紅雀VS教士 緯來體育

D-LIVE 道奇VS光芒 09：00華視、10：00愛爾達體育1台

鄧愷威對決千賀滉大重播 13：00 巨人VS大都會 愛爾達體育1台

WBSC U12世界盃棒球賽

10：20 排名賽 德國VS巴拿馬

14：20 銅牌戰 南韓VS台灣

18：20 金牌戰 日本VS美國

轉播：緯來體育、東森洋片、愛爾達體育4台

日職

12：00 火腿VS歐力士 DAZN1

中職

15：00 樂天VS兄弟 緯來育樂

17：00 統一VS富邦 MOMOTV、愛爾達體育2台

澳門羽球公開賽

12：00 決賽 愛爾達體育3台

WTT球星挑戰賽

21：00 伊瓜蘇站 單打四強 愛爾達體育3台

熱門賽事、球星動態不漏接

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