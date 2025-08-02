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MLB》「你有溺水過嗎？」葉總舉例點出鄧愷威站穩大聯盟的心課題

2025/08/02 16:02

鄧愷威。（資料照）鄧愷威。（資料照）

〔記者倪婉君／高雄報導〕對於今天升上大聯盟的26歲投手鄧愷威，味全龍總教練葉君璋在之前赴美時曾與他碰面並有過深度談話，認為他是對自己滿有信心的選手，「當你真的身處在大聯盟競爭時，就像那種在海底往水平面看，明明覺得自己很會游泳，卻還是會有不安的感覺。」葉總甚至用「你有溺水過嗎？」去試著描述在大聯盟競爭時的掙扎和不安感，直言必須心態要夠強，並認為這是鄧愷威現階段最大的課題。

鄧愷威去年曾短暫升上大聯盟出賽4場累計11局，成為第17位在大聯盟出賽的台灣球員，如今則確定在台灣時間明天凌晨4點10分先發迎戰大都會，也是他生涯首場在大聯盟先發出賽。葉總今天談及之前在美國曾有和鄧愷威碰面聊天，也認為舊金山巨人對他確實有期待，「但老實講，要上大聯盟這件事，我覺得重點還是他的心理。」

「他投得好或不好，取決於他的心態，他的心態如果是健康的，我覺得他會有表現」，葉總認為，鄧愷威該如何讓自己心態上更堅強，調適到能夠更有自信地站在大聯盟，「我覺得是他現在的課題啦。」

葉總更進一步指出，其實不只鄧愷威，如何讓自己的心理更強大，是所有台灣球員的課題，「我認為台灣球員無法站穩大聯盟，不是能力問題，而是心理問題。」

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