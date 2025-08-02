MLB》洋基沒換到塞揚強投只因不放左打法官！僅1人能讓條紋軍點頭

瓊斯。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕台灣時間昨天早上6點是大聯盟交易大限，洋基在投手方面最終換來3位後援，卻沒有補強到先發輪值，先前傳出有意網羅的馬林魚塞揚強投阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara），最終仍留在邁阿密，美媒也透露最終交易未成行的原因。

大聯盟知名記者摩洛西（Jon Morosi）透露，洋基在交易大限倒數幾小時，仍在與馬林魚討論有關阿爾坎塔拉以及右投卡布雷拉（Edward Cabrera）的交易案，而馬林魚希望換到洋基農場潛力重砲瓊斯（Spencer Jones）。

請繼續往下閱讀...

然而《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）指出，洋基將這位農場第4名的24歲3A砲手視為非賣品，只有在換得到海盜火球王牌史基斯（Paul Skenes）的情況下，才有可能賣掉瓊斯。而某種程度上，洋基不願送出瓊斯，似乎也成為今年交易大限未能補進先發投手的原因。

有著「左打法官」美譽的瓊斯時常被拿來與賈吉（Aaron Judge）做比較，本季他在2A與3A合計72戰狂敲29轟、攻擊指數高達1.095，其中3A共23戰13轟，打擊率0.383、攻擊指數1.302；然而他為人詬病的三振率仍居高不下，為36%。他的揮空率將成未來能否蛻變為大聯盟球星，或是最終走上前洋基盲砲蓋洛（Joey Gallo）後塵的關鍵。

海曼還補充，洋基也不願將農場頭號大物游擊手隆巴德（George Lombard Jr.）納入交易包裹。而洋基只願在換取史基斯這種等級的強投時才考慮瓊斯，也顯示球團對他的重視與評價，但也意味著如果瓊斯最終未能兌現天賦，洋基勢必會遭到外界強烈質疑。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法