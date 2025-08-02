亞洲盃》官網專文介紹賀家兄弟 菲律賓主帥也對他們警戒

賀博、賀丹。（資料照，記者陳逸寬攝）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕「賀家兄弟」賀丹、賀博將在今年亞洲盃籃球錦標賽首度代表台灣參與正式國際賽，兩人表現備受期待。日前亞洲盃官網特別撰文介紹兩人，內文指出，他們在美國大學賽場都有不俗表現，可望用出色的身材條件，幫助台灣隊在亞洲盃打出競爭力。另外，菲律賓總教練寇恩（Tim Cone）指出，這對兄弟的加入，讓台灣隊的可用之兵增加，不得不謹慎提防。

賀丹、賀博自2023年瓊斯盃起，已經連續3年返台參與這項賽事，今年又有更大突破，兩人先是入選亞洲盃16人培訓隊，且進入最終12人名單，將正式披上台灣隊戰袍，參與國際籃總（FIBA）賽事。亞洲盃官網特別撰文介紹他們，內文指出，兩人將為以三分投射見長的台灣隊，帶來更多體能天賦，且他們也是這次台灣隊在瓊斯盃拿獲得亞軍的關鍵，同時詳細介紹賀丹、賀博在康乃爾大學和哈佛大學的相關資歷。

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台灣隊這次亞洲盃小組賽和紐西蘭、菲律賓以及伊拉克同組，其中和菲律賓之戰被視為最關鍵一役。兩隊前次亞洲盃資格賽交手，當時台灣隊靠著盧峻翔的關鍵三分球鎖定勝利，菲國主帥寇恩日前受訪時重提這場比賽，他也強調，這次多了賀丹、賀博加入，台灣有更多可用之兵，也對球隊幫助很大，他們會盡全力去拚這場比賽。

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