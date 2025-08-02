MLB》球迷擠爆光芒臨時主場！道奇主帥：連我都願意自掏腰包看大谷

大谷翔平。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今以5：0完封光芒，日本巨星大谷翔平單場雙安終結小低潮，而今天光芒臨時主場湧進10046名球迷，賽後道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也直言，很多人都是為了大谷而來。

光芒原本的主場純品康納球場（Tropicana Field）去年10月遭颶風密爾頓（Hurricane Milton）重創，球場屋頂遭吹翻，導致今天只能暫時拿洋基春訓基地、同時也是小聯盟高A的史坦布瑞納球場（George M. Steinbrenner Field）當作臨時主場，而這座球場最大容納人數僅約1萬多人。

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不過今天現場湧進10046名球迷，大谷翔平也在客場終結連14打席無安打的低潮，單場敲出2支安打還選到1次保送，而道奇也完封光芒收下漂亮一勝。賽後道奇總教練羅伯斯表示：「今天現場充滿能量，無論道奇隊征戰何處總會吸引球迷支持，真的很感謝他們的熱情。」

羅伯斯接著說道：「大家都想來看翔平打球，光芒球團和聯盟也盡力提供最好的安排，雖然天氣又濕又熱，但大家都在這樣的環境條件下盡力而為，老實說，連我自己也都願意花錢去看翔平的比賽呢！」

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