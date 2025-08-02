中職》第300轟打豪勁、第1847安打後勁 林智勝知道他的球有多強勁

後勁、林智勝。（本報資料照，記者李惠洲、陳志曲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕2023年4月16日在桃園球場，林智勝從時任樂天桃猿終結者的豪勁手中代打擊出生涯第300轟，到了今年4月18日在澄清湖球場，他則從轉任台鋼雄鷹先發投手的後勁手中敲出本季第1安、生涯第1847安，認為不管改名前後的球都很強勁，直言：「他的球滿強的，不好打」。

後勁自去年轉戰台鋼雄鷹以來維持不敗成績，今對龍隊先發更要挑戰連續28場先發不敗的中職新猷，而在此役龍隊先發打序中，並未見到林智勝的名字。林智勝表示自己會做好準備，「比賽不一定要先發，有時候後面一支安打，也是可以當mvp啊。」

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只是不管對豪勁或後勁，林智勝目前各有1支安打，其中1支更是前年4月16日代打開轟、樹立300轟里程碑，開玩笑說：「不錯啊，我也讓他留名。」不過林智勝對於那支300轟已沒有印象，「我忘記了，我對紀錄從以前到現在，都沒有那麼在意，只是剛好打到，我也不會重覆去看300轟，每一轟都不會特別去看，忘記才是好的啊，不會沉迷於過去。」

今年是林智勝生涯的最後一季，目前累計15場出賽敲出10支安打，其中本季首安就是4月18日棒打後勁，累計對戰10打數敲出2支安打，「我就打他2支而已，他是頭腦非常聰明的選手，知道在什麼狀況去對付打者。他現在可以保持不敗的紀錄，一定有自己的能力存在。」

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