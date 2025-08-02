桌球》單、雙打都建功 林昀儒率木下東京完封TT彩玉贏得首勝

林昀儒今天單、雙打都贏球，幫助木下東京拿下勝利。（取自日本T聯賽官方臉書）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今天在日本T聯賽單、雙打都奏捷，貢獻2勝，帶領木下東京以直落四完封TT彩玉，贏得新賽季首場勝利。

本週一才打完中國乒超聯賽的林昀儒，回台灣休息不到24小時隨即馬不停蹄飛往日本備戰T聯賽，和世界排名21的日本小將松島輝空也從乒超對手變成隊友。

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林昀儒在第一點雙打和上個月才加盟木下東京的前中國國家隊名將閻安攜手迎戰木造勇人/有延大夢，首局閻林配在3:4落後時，小林連續起板搶攻得手連拿4分反超比數，11:9先馳得點；次局，閻林配在開局5:1領先下，被手打出一波8:3的反擊以8:9落後，關鍵時刻，小林祭出招牌的接發球反手擰，加上正手搶攻得手，連得3分，11:9贏得勝利。

第二點單打，18歲的松島輝空也以3:1力退木造勇人，幫助木下東京再下一城。

世界排名第8的林昀儒在第三點單打迎戰近幾年都在德國甲級聯賽打球的神巧也。首局小林在7:6領先時連拿4分，11:6拿下，隨後兩局也都是一路領先，11:2、11:5輕鬆獲勝。第四點單打，世界排名109的吉村和弘也以3:2擊退曾根翔，幫助木下東京完封對手。

WTT橫濱冠軍賽將在8月7日登場，林昀儒打完T聯賽後原本要直接展開訓練，但教練王翊澤認為他這一陣子一直打比賽都沒休息，強制他先休息調整幾天再恢復練球。

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