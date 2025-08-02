MLB》滑手機才得知被交易去洋基！2屆明星終結者今罕見放火吐心聲

貝納。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基昨天在交易大限前引進3位後援投手，包含前海盜2屆明星終結者貝納（David Bednar），不過今天他迎來條紋軍初登板卻罕見放火，最終洋基12：13輸球，賽後貝納也吐露心聲。

洋基昨交易來貝納、巨人火球終結者多法爾（Camilo Doval）與洛磯後援右投柏德（Jake Bird），今天3人都迎來洋基初登板，但3人合計狂丟9分，其中貝納1.2局失2分，被敲4安包含1發追平轟，送出2次三振。在今天之前，貝納本季只挨2轟，上次挨轟是5月24日，而這也是貝納自5月19日後，首次單場2責失的比賽。

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貝納賽前受訪笑著透露，自己是透過社群媒體才得知被交易到洋基，他也打給不少人進行核實，包含他的經紀人，而他也相當感激有這個機會能替洋基效力。貝納也表示，洋基現在的牛棚具有相當多的天賦，自己只希望能錦上添花。

然而事與願違，貝納的條紋軍初登板並不理想，賽後他坦言，第一局的亂流是因為進壘點沒控制好，也無法對打者先搶下好球數，進入第二局投球後才有所改善。而今天賽前在馬林魚主場防禦率高達7.04的他，也感嘆自己不知為何始終無法在這裡拿出好表現，「但我只能繼續努力，期盼明天會更好。」

貝納強調，對於自己洋基初登板的表現當然很不滿意，但有時這就是身為後援投手會遭遇的事情，「這總是會發生，關鍵在你如何應對與反彈，這也是為何我對自己第二局投球沒失分感到開心，希望能將這股氣勢延續到下次登板。」

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