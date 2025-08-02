MLB》不怕教士瘋狂補強！道奇主帥仍自認最強球隊 盛讚外野新同學

寇爾（12號）。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台灣時間昨天早上6點是大聯盟今年的交易大限，與衛冕軍道奇同分區的強敵教士進行瘋狂大補強，一口氣補進多達8位球員，不過道奇總教練（Dave Roberts）對此相當淡定。

教士在交易大限前進行大補強，幾位重點新同學包含明星火球終結者米勒（Mason Miller）、明星明星一壘手歐赫恩（Ryan O'Hearn）與守備出色的外野手勞瑞安諾（Ramón Laureano），明顯要與道奇一拚總冠軍。

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相較之下，道奇的補強就沒這麼亮眼，送走外野手奧特曼（James Outman）與前火球少主梅伊（Dustin May），換來過去曾效力過道奇的後援右投史都華（Brock Stewart）與外野手寇爾（Alex Call）。

被問及是否擔心已將勝差縮小至3場的教士補強力道，羅伯斯說道：「我沒有很在意，其他球隊補強本來就是理所當然，我們也一樣在競爭。我們現有的核心戰力，加上還有幾位球員陸續歸隊，我們只需要繼續打出屬於自己風格的比賽就好。」羅伯斯還喊話：「可能聽起來有點老套，但我認為我們就是最強球隊。」

羅伯斯也稱讚重返道奇的史都華，表示很期待他的回歸，同時也不忘提及外野手寇爾，「他是一名非常頑強的選手，打擊表現穩定，還能鎮守外野三個位置，也具備速度，能大幅提升我們的整體深度。」

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