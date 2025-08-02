晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》長期關注樂天左投王彥程 樂天教頭古久保怎麼看？

2025/08/02 17:47

王彥程。（資料照，記者林正堃攝）王彥程。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕24歲的日職樂天金鷲台灣左投王彥程，旅日發展多年始終都是育成選手，還沒轉為支配下球員，中職樂天桃猿總教練古久保健二長期關注王彥程投球，他認為，王彥程是不錯的投手，未來若回到中職發展會是出色的先發投手。

王彥程是2019年U18世界冠軍成員，該年8月與樂天金鷲簽下育成選手合約踏上旅日之路，只是旅日即將滿6年，他的身分依舊是育成選手，不曾上過日職一軍獻技。

本季王彥程在日職二軍出賽15場其中12場先發，其中7場優質先發，戰績7勝3敗，防禦率3.32、被打擊率2成79、每局被上壘率1.36，76局投球飆出57K，季中飆出生涯最快球速154公里，今天他對橫濱DeNA二軍先發，前5局失4分都是責失。

身為洋將的王彥程旅日多年，卻遲遲無法升格支配下球員並登上日職一軍舞台，古久保認為，樂天金鷲已有2名洋投和2名洋砲，一軍只能登錄4名洋將，王彥程是左投，樂天先發輪值已有像早川隆久這樣的優質左投，所以沒辦法一直沒辦法上一軍的因素有很多。

古久保對王彥程投球給出不錯的評價，他透露，一直有在關注王彥程，也有看他的比賽轉播影片，他在日職發展多年，如果未來回到中職打球，有機會成為出色的先發投手。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中