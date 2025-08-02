日職》長期關注樂天左投王彥程 樂天教頭古久保怎麼看？

王彥程。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕24歲的日職樂天金鷲台灣左投王彥程，旅日發展多年始終都是育成選手，還沒轉為支配下球員，中職樂天桃猿總教練古久保健二長期關注王彥程投球，他認為，王彥程是不錯的投手，未來若回到中職發展會是出色的先發投手。

王彥程是2019年U18世界冠軍成員，該年8月與樂天金鷲簽下育成選手合約踏上旅日之路，只是旅日即將滿6年，他的身分依舊是育成選手，不曾上過日職一軍獻技。

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本季王彥程在日職二軍出賽15場其中12場先發，其中7場優質先發，戰績7勝3敗，防禦率3.32、被打擊率2成79、每局被上壘率1.36，76局投球飆出57K，季中飆出生涯最快球速154公里，今天他對橫濱DeNA二軍先發，前5局失4分都是責失。

身為洋將的王彥程旅日多年，卻遲遲無法升格支配下球員並登上日職一軍舞台，古久保認為，樂天金鷲已有2名洋投和2名洋砲，一軍只能登錄4名洋將，王彥程是左投，樂天先發輪值已有像早川隆久這樣的優質左投，所以沒辦法一直沒辦法上一軍的因素有很多。

古久保對王彥程投球給出不錯的評價，他透露，一直有在關注王彥程，也有看他的比賽轉播影片，他在日職發展多年，如果未來回到中職打球，有機會成為出色的先發投手。

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