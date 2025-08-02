晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》獅新秀周彥農生涯初先發延到下週 投教和他有另類打賭

2025/08/02 17:52

周彥農。（記者陳志曲攝）周彥農。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕統一獅原本今天要讓新秀周彥農在新莊擔任先發投手，礙於昨天的比賽因雨取消，他的生涯一軍首場出賽延到下週，聽到投手教練霍斯曼用很另類的「如果你投不好，就給我1000元」為他加油打氣，不禁苦笑說：「這樣我很虧欸！」

獅隊因應梅賽斯被韓職買斷合約，總教練林岳平早在上週就預告，本週會讓周彥農遞補先發輪值的空缺，隨著昨天的比賽因雨延賽，既有4位先發投手本週可以各扛1場，周彥農的生涯初登板延到下週，若現有輪值不做更動，以8月8日在澄清湖對台鋼雄鷹的機會最大。

周彥農指出，原本接到的通知是明天（3日），後來改到今天（2日），本週從週三在澄清湖在一軍隨隊開始，就一直祈禱不要下雨，「如果下雨，我就會被跳掉，好不容易再一天就輪到我，結果又下雨，只能相信老天安排，繼續把自己準備好。」

霍斯曼見周彥農的神情難掩失落，在他受訪時加入對話，還與他打賭「要不這樣，如果你投不好，就給我1000元，如果你投得好，我就跟你握手」，語畢面帶微笑走回休息室，周彥農確認教練的意思後，當下只能苦笑說：「這樣我很虧欸！」

周彥農。（記者陳志曲攝）周彥農。（記者陳志曲攝）

周彥農。（記者陳志曲攝）周彥農。（記者陳志曲攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中