中職》獅新秀周彥農生涯初先發延到下週 投教和他有另類打賭

周彥農。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕統一獅原本今天要讓新秀周彥農在新莊擔任先發投手，礙於昨天的比賽因雨取消，他的生涯一軍首場出賽延到下週，聽到投手教練霍斯曼用很另類的「如果你投不好，就給我1000元」為他加油打氣，不禁苦笑說：「這樣我很虧欸！」

獅隊因應梅賽斯被韓職買斷合約，總教練林岳平早在上週就預告，本週會讓周彥農遞補先發輪值的空缺，隨著昨天的比賽因雨延賽，既有4位先發投手本週可以各扛1場，周彥農的生涯初登板延到下週，若現有輪值不做更動，以8月8日在澄清湖對台鋼雄鷹的機會最大。

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周彥農指出，原本接到的通知是明天（3日），後來改到今天（2日），本週從週三在澄清湖在一軍隨隊開始，就一直祈禱不要下雨，「如果下雨，我就會被跳掉，好不容易再一天就輪到我，結果又下雨，只能相信老天安排，繼續把自己準備好。」

霍斯曼見周彥農的神情難掩失落，在他受訪時加入對話，還與他打賭「要不這樣，如果你投不好，就給我1000元，如果你投得好，我就跟你握手」，語畢面帶微笑走回休息室，周彥農確認教練的意思後，當下只能苦笑說：「這樣我很虧欸！」

周彥農。（記者陳志曲攝）

周彥農。（記者陳志曲攝）

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