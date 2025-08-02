中職》本季只剩2人有望拚全勤 葉總談吉力吉撈的3個點

吉力吉撈鞏冠。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕味全龍隊長吉力吉撈．鞏冠繼去年成為全聯盟唯一120場全勤出賽的球員後，本季至今則和中信兄弟外野手宋晟睿是「唯二」還有機會的全勤挑戰者，龍隊總教練葉君璋從吉力吉撈的能力、比賽企圖心到自身要求等3個面向去看，「這3個點是造就他有現在狀況的原因。」

龍隊上半季60場以29勝31敗在6隊位居第5名，今和台鋼雄鷹之戰是下半季第16場比賽，其中僅擔任先發3棒一壘手的吉力吉撈仍保有挑戰全勤資格。賽前聽到吉力吉撈至今仍全勤時，葉總一開始有些意外，隨即則說：「對厚，有時候後面也是需要他上場。」

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「他算是我們球隊最強的打者，所以第1點是他的能力，第2是比賽企圖心滿有的，再來就是，他對自己要求滿高，這3個點造就他現在的狀況。」葉總坦言，就算有時候想讓他休息，但在某些階段還是會需要他上去打，「我想他自己也會希望一直可以維持比賽。」

葉總指出，目前吉力吉撈除了捕手、DH，還多了一壘守備，「重點是他有辦法維持一定好的狀況，就算有時候狀況不好，還是有辦法用不同的方式去打擊，我覺得這是因為每一年每一年經驗更多，他又更加成熟的關係。」

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