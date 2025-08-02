中職》慘！鑀龍因雨復賽後連投5保送 初先發0.2局退場

鑀龍。（味全龍提供）

〔記者倪婉君／高雄報導〕今年轉戰味全龍的鑀龍在20場後援出賽後，今擔任對台鋼雄鷹的先發投手，也是他披龍袍後的首場先發，只是不但因雨延後開賽，在開戰後只進行約10分鐘又因大雨喊卡，他也在晚間6點復賽後雖三振掉吳念庭，但在兩出局一壘有人局面，卻投出含1次觸身球在內的5次保送，控球整個大走鐘，不但免費送台鋼3分，也迫使龍隊緊急換投。

藍力去年效力富邦悍將繳出9場先發累計4勝3敗，今年轉戰龍隊後以鑀龍名號重新出發，卻在5月14日被強襲球打到左手導致小指骨裂，但復原進度神速於6月29日復出後累計投9局僅失1分並拿下5次中繼成功，今天則獲得先發出賽機會。

請繼續往下閱讀...

只是比賽原訂下午4點開賽，因雨延後至4點20分開打，鑀龍1局下面對首棒王博玄被敲安後，讓2棒曾子祐擊出滾地球，抓到第1個出局數，只是面對3棒吳念庭時因雨暫停，直到晚間6點才復賽。然而復賽後，鑀龍雖讓吳念庭揮棒落空遭三振，卻對4棒魔鷹投出保送，且是直到8棒曾昱磬，都呈現控球走鐘狀態，讓龍隊2度喊暫停後換郭郁政救火。

鑀龍累計用34球只抓到2個出局數，好球數僅14顆，被敲1安且送出5次保送失3分。

鑀龍。（味全龍提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法