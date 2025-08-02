TPBL》海神網羅前NBA球員詹姆斯 他還曾是斑馬隊友

海神新洋將詹姆斯。（高雄海神提供）

〔記者粘藐云/綜合報導〕高雄全家海神今宣佈簽下前NBA沙加緬度國王隊詹姆斯（Justin James）。28歲的詹姆斯身高201公分，效力法甲聯賽大都會92隊（Metropolitans 92） 期間，隊友包括馬刺中鋒溫班亞瑪（Victor Wembanyama），是優質2、3號搖擺人，能投能控，且兼具速度與爆發力。

詹姆斯曾效力NBA沙加緬度國王隊、G League克里夫蘭劍客隊、法甲聯賽大都會92隊，上季轉戰冰島聯賽奧爾塔內斯隊（Álftanes），G League場均18.9分、5.3籃板、3.2助攻。 2022-23球季轉戰法甲聯賽，該季繳出場均10.5分、3.4籃板、2.8助攻的全能表現。

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詹姆斯具備優異身高和全面打法，同時具備良好三分球投射，大學生涯得分2061分，為懷俄明大學（Wyoming）校史第三高，海神總教練費雪亦稱讚其臨場判斷與決策能力優異。

這將是詹姆斯首度造訪亞洲，場內場外對他而言都是全新體驗，但無論在何處拚戰，追逐總冠軍將是他的唯一目標，他說：「海神隊是一支成功並渴望勝利的團隊，聯盟中有許多充滿天賦的球員，期待與他們競爭切磋。我已經迫不及待球季的展開，攜手隊友為高雄這座城市並肩作戰將是一件非常棒的事。」

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