U12世界盃》好棒！台灣隊延長賽9局氣走南韓 隊史超狂神話沒破功

U12台灣隊。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕U12世界盃台灣隊今天在大雨中艱辛抗韓，一路鏖戰到突破僵局制的9局上，台灣隊單局狂灌7分大局，率隊以11：5擊敗南韓隊，隊史在U12世界盃7度抗韓都成功，明天銅牌戰又上演台韓大戰，力拚延續「抗韓神話」。

U12世界盃遭大豪雨侵襲，打亂今日賽程，有4戰比賽遭取消，只安排攸關季冠軍戰的台韓和日美大戰，等到近5點等到雨勢停歇，拉開帆布後動員30名左右工作人員整理場地，兩戰分別在主、副球場於6點15分開打。

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台灣隊派出吳尚澄擔綱先發投手，他在首局被敲雙安攻佔二、三壘，洪成賢擊出高飛犧牲打，讓南韓隊先馳得點，但他在2、3局表現精彩，只被南韓隊敲出1支安打，3局上也等到胡誠恩的援護，從南韓隊先發投手徐正安手中開轟，一棒逆轉2分彈扳轉戰局。

台灣隊4局下派謝承濬接替吳尚澄，卻被敲雙安遇上危機，加上大雨影響控球，2出局後連續2次四壞，讓南韓隊擠回追平分，且在2好2壞因雨暫停。比賽重啟後，台灣隊換上鍾定栩接替，用一顆球讓南韓隊敲滾地球出局，化解滿壘危機。

南韓先發投手徐正安退場後，派上1號的李宰承接替，他在4至6局都封鎖台灣隊打線，繳出2.2局無失分好投，雙方殺進突破僵局制，7局雙方都沒得分，8局各得2分，一路惡鬥到9局，鍾定栩滿壘選進巨大的四壞擠回超前分，南韓隊暴投跑回2分，又被胡誠恩、謝承濬連續適時安打，攻勢一發不可收拾，台灣隊單局猛灌7分，延續U12抗韓7戰7勝的神話紀錄。

由於另一地美國以8：0完封日本隊，台灣隊季軍賽對手確定是南韓隊。冠軍戰組合則是美日大戰，美國要力拚隊史第2次的3連霸。

胡誠恩2分砲。（記者李惠洲攝）

胡誠恩2分砲。（記者李惠洲攝）

吳尚澄。（記者李惠洲攝）

李秉容。（記者李惠洲攝）

謝承濬。（記者李惠洲攝）

鍾定栩。（記者李惠洲攝）

胡誠恩。（記者李惠洲攝）

黃定謙關門成功。（記者李惠洲攝）

台灣擊敗南韓。（記者李惠洲攝）

台灣擊敗南韓。（記者李惠洲攝）

台灣擊敗南韓。（記者李惠洲攝）

台灣擊敗南韓。（記者李惠洲攝）

台灣擊敗南韓。（記者李惠洲攝）

台灣擊敗南韓。（記者李惠洲攝）

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