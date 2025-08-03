MLB》痛批道奇交易大限是「仲夏的失敗」！洛媒曝對大谷翔平的擔憂

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟交易大限已過，衛冕軍洛杉磯道奇在即戰力方面，只補進老同學後援右投史都華（Brock Stewart）與外野手寇爾（Alex Call），引來洛媒批評，直呼這是總裁佛里德曼（Andrew Friedman）「仲夏的失敗」。

《洛杉磯時報》資深記者普拉斯基（Bill Plaschke）撰文指出，道奇亟需補強終結者，然而米勒（Mason Miller）、多法爾（Camilo Doval）、賈克斯（Griffin Jax）、海爾斯利（Ryan Helsley）、杜蘭（Jhoan Duran）與貝納（David Bednar）等強力後援都被其他隊攔胡，「而道奇只補了一個，我記得叫史都華之類的投手。」

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普拉斯基直言，道奇在剩餘球季裡必須指望史考特（Tanner Scott）傷癒歸隊、葉茲（Kirby Yates）找回穩定身手、崔南（Blake Treinen）變年輕，或是紅襪裁掉畢爾勒（Walker Buehler）讓他能再幫道奇投第9局，「太瘋狂了，4億美元的陣容，竟然找不到人投最後一局。」

普拉斯基繼續指出，道奇還需要一位防守型外野手，但巴德（Harrison Bader）、雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）、葛里查克（Randal Grichuk）、史雷特（Austin Slater）與穆林斯（Cedric Mullins）也都去別隊，「道奇呢？他們補進一個...叫寇爾的外野手？萬一季後賽命懸一線，結果康佛托（Michael Conforto）漏接飛球？」

普拉斯基直言，這一切更像是道奇的一種傲慢，即便帳面上道奇仍是大聯盟最強球隊，但也並未阻止總裁佛里德曼過去幾年在交易大限的發揮；然而現在，貝茲（Mookie Betts）與佛里曼（Freddie Freeman）的名人堂生涯正在步入尾聲，大谷翔平的身體壓力更是已經負擔太重，多次因抽筋提前退場，赫南德茲（Teoscar Hernández）表現不再驚艷，馬恩西（Max Muncy）與艾德曼（Tommy Edman）不停受傷。

除了打線之外，普拉斯基還認為道奇的先發輪值也很不穩定，唯一令人放心的只有山本由伸。最後普拉斯基總結：「道奇透過這些令人錯愕的靜觀其變傳達一個訊息，那就是『我們強到不需要補強也能奪冠』。這會是一次大錯特錯的決策，還是球季另一個轉捩點？」

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