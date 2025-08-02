澳門賽》李芳任／李芳至不敵世界第8印尼強敵 無緣男雙決賽

李芳任（右）/李芳至（左）。（資料照，記者陳志曲攝）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕土銀雙胞胎李芳任／李芳至今天在超級300系列澳門羽球公開賽，以19：21、17：21不敵世界排名第8的印尼頭號種子古塔瑪（Sabar Karyaman Gutama）／伊斯法哈尼（Muhammad Reza Pahlevi Isfahani），

世界排名20的李芳任／李芳至本季最佳表現是超級300加拿大公開賽一舉奪冠，不過在日本、中國公開賽都於首輪出局，如今在澳門榮膺男雙第3種子，也挺進4強。李芳任／李芳至之前於2024年中國公開賽和今年瑞士公開賽遭遇古塔瑪／伊斯法哈尼，皆收下勝利。

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李芳任／李芳至第1局一度情勢大好，取得最多6分領先，但古塔瑪／伊斯法哈尼近年國際賽成績不俗，6月也在印尼公開賽奪亞軍，印尼組合從11：16打出9：2攻勢超前，李芳任／李芳至雖化解1局點，卻在19：20被對方用美技把球送到邊線上，雙胞胎挑戰失敗，讓印尼組合先下一城。

李芳任／李芳至在第2局連拿4分，卻因失誤開始連掉7分，也以9：11落後進入技術暫停，雙胞胎在暫停後從11：15連得5分取得超前，但打法快速的印尼組合又拿2分反超，最終李芳任／李芳至還是因失誤丟分，只能吞下對戰首敗。

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