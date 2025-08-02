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中職》兄弟不可思議的逆轉勝 4萬人大巨蛋High爆！

2025/08/02 20:08

鄭浩均。（記者林正堃攝）鄭浩均。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今天中信兄弟一路落後，靠9局下一舉攻下3分扳平戰局，延長賽10局下岳政華敲出再見安打，最終兄弟就以4：3擊敗樂天桃猿，大巨蛋4萬人多數是兄弟球迷，瞬間沸騰。

此役1局上樂天就展開猛烈攻勢，陳晨威和林立獲保送，林智平、林宏育、宋嘉翔先後敲安，單局攻下3分，兄弟「美美」鄭浩均先發5局被敲4安失3分吞下本季第2敗。

威能帝表現威風八面，開局連續解決15人次，6局下面對該局首棒打者江坤宇投出保送，挑戰完全比賽破功，全場兄弟球迷歡聲雷動，7局下一出局被兄弟隊長王威晨敲安，威能帝挑戰無安打比賽的美夢也落空，全場兄弟球迷再次報出熱烈掌聲和歡呼聲。

9局下兄弟發動攻勢，一出局後張仁瑋、岳政華連續安打，王威晨擊出內野軟弱滾地球，威能帝下丘後發生失誤，兄弟進帳第1分，此時樂天換投，由朱承洋登板救火，一上場就被許基宏敲出二壘安打帶有1分打點，兄弟只落後1分，曾頌恩高飛犧牲打追平比分，威能帝先發8.1局失3分無關勝敗。

前9局兩隊戰成3：3平手，比賽進入延長賽採突破僵局制，10局上樂天無功而返，下個半局兄弟進攻，兩出局滿壘岳政華敲出再見安打終結比賽。

鄭浩均。（記者林正堃攝）鄭浩均。（記者林正堃攝）

陳晨威。（記者林正堃攝）陳晨威。（記者林正堃攝）

林智平。（記者林正堃攝）林智平。（記者林正堃攝）

宋家翔。（記者林正堃攝）宋家翔。（記者林正堃攝）

王威晨。（記者林正堃攝）王威晨。（記者林正堃攝）

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