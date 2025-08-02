中職》陳重羽本季首轟出爐、飛力獅7局好投 獅隊力退富邦奪3連勝

陳重羽。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕陳重羽本季首轟在關鍵時刻出爐，統一獅今天靠他與陳聖平於7局上連續開砲轟下3分打破平手僵局，配合飛力獅交出7局失1分的好投，以5：3力挫富邦悍將拿下3連勝，下半季勝率回到五成，陳重羽本季首次獲選單場MVP。

兩隊打完3局以1：1平手，轉捩點在7局上，陳重羽繼去年9月17日後再次開砲，陳聖平跟著抓第1球出棒也是全壘打，獅隊靠第8、9棒連續開轟灌進致勝3分，8局上蘇智傑擊出高飛犧牲打，把獅隊領先優勢擴大到5：1。

請繼續往下閱讀...

陳重羽指出，全壘打既非他的工作也非專長，每年都不會列為目標，那球因為打到球心，只覺得有機會形成安打，可以把攻勢串聯下去，跑到一壘才知道飛出去，因為今年首次在開轟後跳舞，舞步是他臨時想出來的。

陳重羽4打數2安打2打點，本季打擊率回到兩成以上，揮別前9場18打數僅敲1安的低潮，他坦言，今年的攻擊確實與前兩年有落差，打擊率的數字快跟身高（183公分）一樣，即便每年的挑戰都不一樣，還是要把該做的做好，「自己知道哪裡不好，希望起伏不要太大，否則會被自己打敗。」

總教練林岳平表示，第8、9棒都開轟在球季中是會發生的事，只是這場剛好在膠著的時刻，為球隊打下勝利的分數，陳重羽在守備上是球隊很倚重的選手，在攻擊端有表現是紅利，尤其最近的打擊率有點低，這支全壘打對他的信心會有幫助。

飛力獅。（記者陳志曲攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法